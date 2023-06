La 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique se déroulera vendredi 23 juin. Qui de Léo Barré, Émilien Gailleton, Louis Bielle-Biarrey ou Baptiste Jauneau aura l'honneur de recevoir l'Oscar de meilleur espoir ?

À l'occasion de la 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique vendredi 23 juin, qui aura l'honneur de recevoir l'Oscar de meilleur espoir ? Ils sont quatre à postuler : Léo Barré (Stade français), Émilien Gailleton (Section paloise), Louis Bielle-Biarrey (UBB), et Baptiste Jauneau (Clermont). L'année dernière, c'est le demi de mêlée du Racing 93 Nolann Le Garrec qui avait été récompensé, succédant ainsi à Arthur Vincent en 2021.

Rappelons que la 70e cérémonie des Oscars Midi Olympique, qui récompensera les meilleurs joueurs de l'année, sera diffusée en intégralité sur la chaîne twitch et sur le site Rugbyrama !

Léo Barré (20 ans - Stade français)

Pour sa deuxième saison pleine avec Paris, Léo Barré a disputé 30 matchs dont 25 de Top 14. Le demi d'ouverture en concurrence avec Joris Segonds, peut également jouer arrière. Il a inscrit quatre essais cette saison et 88 points au total. On se souvient notamment de son magnifique essai face au Racing 92 lors de la 13e journée de championnat : à la réception de sa propre chandelle, il avait surpris Antoine Gibert en se montrant plus réactif et surtout très adroit avec sa main droite. Bref, une saison pleine pour Léo Barré, qui a également connu sa première sélection avec les Barbarians en novembre dernier face aux Fidji.

Émilien Gailleton (19 ans - Section paloise)

Il n'a que 19 ans mais donne l'impression d'être là depuis de longues années. Émilien Gailleton a réalisé une magnifique saison avec la Section paloise et s'est imposé comme une référence à son poste en Top 14. Avec 27 matchs au compteur toutes compétitions confondues, et surtout 14 essais en championnat, le centre a récemment été appelé avec le XV de France pour le premier stage de préparation à la Coupe du monde. Gailleton a disputé le Tournoi des 6 Nations des moins de 20 ans, et a terminé meilleur marqueur du Top 14. Une performance qui lui permet de postuler très sérieusement à l'Oscar de meilleur espoir.

Louis Bielle-Biarrey (20 ans - Union Bordeaux-Bègles)

Lui aussi a été appelé par Fabien Galthié dans la liste des 42 pour le début de la préparation du XV de France. Le polyvalent ailier de l'Union Bordeaux-Bègles, qui peut aussi jouer arrière, a crevé l'écran pour sa première saison pleine avec son club. Titulaire à Lyon en barrage de Top 14, et en demi-finale face à La Rochelle, il a aussi disputé le Tournoi des 6 Nations des moins de 20 ans. Depuis son triplé en Champions Cup face aux Scarlets le 8 janvier 2022, Bielle-Biarrey a franchi les étapes une par une, jusqu'à aujourd'hui prétendre à une place dans la liste des 33.. et l'Oscar de meilleur espoir !

Baptiste Jauneau (19 ans - Clermont)

En faisant la rétrospective de la saison de Top 14, impossible de ne pas mettre en avant Baptiste Jauneau, le demi de mêlée clermontois. À seulement 19 ans, le numéro 9 est devenu indiscutable avec l'ASM, au point de ne manquer que deux journées de championnat dans la saison. Malgré l'exercice 2022-2023 difficile de son club, le jeune demi de mêlée a été une des grandes révélations de la saison. Ses qualités de vitesse, d'explosivité, et sa lecture du jeu, font de lui un prétendant légitime à l'Oscar de meilleur espoir. En attendant de viser plus haut en équipe de France ?

