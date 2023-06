La 70e cérémonie des Oscars Midi olympique sera en direct sur Rugbyrama !

À l'occasion de la 70e cérémonie des Oscars Midi olympique, on vous propose de vivre cet instant unique en direct sur Rugbyrama !

Ce vendredi 23 juin, non loin de la place Vendôme dans le sublime Pavillon Cambon et l'hôtel d'Évreux, se tiendra la 70e cérémonie des Oscars du Rugby organisée par Midi Olympique. Une soirée qui récompensera les meilleurs joueurs de l'année. Cette soirée sera diffusée en intégralité sur la chaîne twitch et sur le site Rugbyrama !

Lors de cette soirée plusieurs joueurs seront récompensés dans différentes catégories :

Oscar d'Or

Oscar Argent

Oscar Bronze

Oscar Féminin

Oscar Espoir

Oscar Europe

Oscar Monde

Vous pouvez encore voter pour le meilleur joueur de l'année (Oscar Midi olympique) en cliquant ici !

Au-delà des joueurs nommés dans les différentes catégories, cette cérémonie rassemblera un grand nombre de légendes de ce sport. Un XV des champions du monde a été constitué pour l'occasion. On y retrouve :

David Campese (Australie - Champion du Monde 1991)

Nick Farr-Jones (Australie - Champion du Monde 1991)

John Eales (Australie - Champion du Monde 1991 et 1999)

François Pienaar (Afrique du Sud - Champion du Monde 1995)

Jason Robinson (Angleterre - Champion du Monde 2003)

Jason Leonard (Angleterre - Champion du Monde 2003)

Bakkies Botha (Afrique du Sud - Champion du Monde 2007)

François Steyn (Afrique du Sud - Champion du Monde 2007 et 2019)

Bismarck du Plessis (Afrique du Sud - Champion du Monde 2007)

Bryan Habana (Afrique du Sud - Champion du Monde 2007)

Conrad Smith (Nouvelle-Zélande - Champion du Monde 2011 et 2015)

Dan Carter (Nouvelle-Zélande - Champion du Monde 2011 et 2015)

Kieran Read (Nouvelle-Zélande - Champion du Monde 2011 et 2015)

Jerome Kaino (Nouvelle-Zélande - Champion du Monde 2011 et 2015)

Tendai Mtawarira (Afrique du Sud - Champion du Monde 2019)

Seront également présents des joueurs français qui nous ont fait rêver et qui un jour ont reçu un Oscar ! Parmi eux, Jo Maso (1973), Serge Blanco (1982, 1983, 1989, 1990, 1991, 1992), Philippe Sella (1986, 1987), Philippe Saint-André (1994), Emile Ntamack (1995), Fabien Pelous (1999, 2004), Vincent Clerc (2011), Thierry Dusautoir (2012) ou encore Camille Lopez (2017) et Antoine Dupont (2019, 2020,2021,2022).