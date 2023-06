La Coupe du monde des moins de 20 ans commence ce samedi pour les Français avec un premier match face au Japon (14h). Une première rencontre sans Posolo Tuilagi qui devrait rejoindre le groupe dans le week-end.

La semaine dernière, alors que l'ensemble du groupe des Bleuets prenait ses bases au Cap, Posolo Tuilagi n'avait pas pu faire partie du voyage à cause d'un manque de document administratif indispensable pour obtenir un visa.

"On l'attend patiemment"

Finalement, le joueur de 18 ans au gabarit hors du commun (1,92m, 145kg) devrait bien s'envoler pour l'Afrique du Sud. C'est ce qu'a confirmé Sébastien Calvet, entraîneur des Bleuets, ce matin en conférence de presse : "Posolo est en train de récupérer son visa, il va nous rejoindre très prochainement. On l'attend patiemment. C'est un joueur qui apporte beaucoup de confiance au groupe. Il fait des superbes performances avec Perpignan. On a fait le choix de patienter et de ne pas le remplacer, on a bien fait. Il a continué de s'entraîner à Marcoussis en attendant d'avoir les documents."

Les Bleuets sont bien arrivés à Cape Town pour le Championnat du monde \ud83c\udfc6\ud83c\uddff\ud83c\udde6#FranceU20 #WorldRugbyU20s #NefaisonsXV pic.twitter.com/W9PBgQ97hD — France Rugby (@FranceRugby) June 18, 2023

En attendant l'arrivée du deuxième ligne d'origine Samoa, le groupe des Bleuets évolue avec 29 joueurs au lieu de 30. La France, qui affronte le Japon ce samedi à 14h00, devrait pouvoir compter sur son deuxième ligne lors du deuxième match face à la Nouvelle-Zélande.