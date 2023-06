Active sur le marché des transferts, l'ASM va obtenir les signatures de deux nouveaux joueurs en vue de la saison prochaine. Selon nos informations, le troisième ligne Caleb Timu et le centre Pierre Fouyssac ont donné leur accord au club auvergnat.

Ciblé par Clermont (voir l’édition du Midi Olympique du 5 juin), Caleb Timu (29 ans) va bel et bien prendre la direction de l’Auvergne cet été. Le numéro 8 néo-zélandais va s’engager comme joker Coupe du monde. Si le All Black Pita-Gus Sowakula n’a pas été retenu par le sélectionneur néo-zélandais, Marcos Kremer et surtout Fritz Lee devraient participer à la grand-messe planétaire. Aligné à 17 reprises par l’UBB cette saison, dont sept fois comme titulaire, l’ancien joueur des Queensland Reds et de Montpellier est monté en puissance au printemps.

Fouyssac pour plusieurs saisons

Du côté de Marcel-Michelin, il se dit que Caleb Timu pourrait rester au-delà de la période Coupe du monde, en cas de prestations convaincantes. Par ailleurs, le club auvergnat devrait annoncer l’engagement du centre toulousain Pierre Fouyssac (28 ans) pour plusieurs saisons.