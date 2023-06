Grâce à une deuxième mi-temps maîtrisée, le Stade langonnais s’offre un titre de champion de France, 41 ans plus tard. À l’issue de la rencontre, joueurs et staff ont communié mais avaient encore du mal à réaliser.

Menés 9-8 à la pause, les Sud-Girondins n’ont jamais douté. En seconde période, grâce à une domination sans partage, ils sont venus glaner un titre amplement mérité.

Dans une rencontre serrée, Langon a glané le titre de champion de France de Fédérale 1. Les Girondins ont remporté un match avec un seul essai inscrit au cours de la rencontre. Il a été marqué par les champions.https://t.co/ZXxyEeSza9 — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) June 18, 2023

Baptiste Castanier, l’arrière du Stade langonnais, était d’ailleurs en extase à l’issue du match : "Cela fait un bien fou. Les Langonnais attendent cela depuis 41 ans. C’est énorme. Voir tout le stade rouge et blanc… Je n’ai pas les mots mais c’est fou. Je suis à Langon depuis les cadets. C’est utopique. Quand on voit le parcours que l’on fait et les équipes que l’on bat, c’est juste dingue".

"J’arrête ma carrière sur ce match"

Un constat partagé par son demi d’ouverture, qui a pris sa retraite sportive au coup de sifflet final, Sébastien Dimitri : "Le public nous a fait beaucoup de bien. Mine de rien, quand on a autant de personnes avec nous sur une finale (quasiment 5 000 supporters de Langon), c’est un supplément d’âme. C’était une semaine assez étrange et compliquée à gérer pour moi puisque j’arrête ma carrière sur ce match. À la mi-temps, on se dit que l’on joue la mi-temps de notre vie. Voir après le match le public comme ça, c’est magique et merveilleux".

"Difficile de faire mieux qu’un titre et une montée"

Christophe Hamacek, arrivé en début de saison, n’a lui non plus pas boudé son plaisir. "La victoire est méritée. Nous sommes champions, c’est le principal même si sur ce match, nous avons montré un peu de fébrilité."

Il poursuit : "Le banc a fait la différence avec Jenkins et Gach qui sont deux joueurs aériens. La lecture défensive de ces deux joueurs les a privés du ballon. Derrière, c’était compliqué pour eux de jouer sans ballon". Et de conclure : "C’est difficile de faire mieux qu’une montée et un titre pour une première saison. Désormais, on a un beau challenge qui s’offre à nous dans un mois (la Nationale 2). On ira avec la volonté de pratiquer un beau rugby et efficace".