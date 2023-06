Clermont a tourné une page de son histoire ce vendredi, avec la reprise intégrale du club par le groupe Michelin. Benoît Vaz, nouveau directeur général de l'ASM, s'est confié pour Rugbyrama sur les nouveaux objectifs de l'institution auvergnate.

Vous venez d’être nommé Directeur Général de l’ASM. Concrètement quel sera votre rôle ?

Mon rôle est très clair : accompagner Jean-Claude Pats, président de l'ASM, dans la relance du club. C’est un ticket double où le président préside et ou le directeur général dirige. Mon rôle est donc de restructurer les services afin de mettre en place une direction commerciale capable d’impulser une nouvelle dynamique positive. Nous devons travailler et piloter ce nouveau projet pour retrouver les ressources suffisantes aux ambitions élevées de notre club.

Le grand public ne vous connaît peut-être pas. Quel lien avez-vous avec le club et quels sont vos objectifs à court et moyen terme avec vos nouvelles responsabilités ?

J’ai un profil de chef d’entreprise. Je dirige des sociétés depuis de nombreuses années c’est dans ce cadre entrepreneurial que j’ai eu la chance de rencontrer et de travailler avec René Fontès. Je suis supporter des jaune et bleu depuis toujours mais cette rencontre a été mon premier lien avec le club, et elle a beaucoup compté pour moi, René est devenu un de mes mentors. J’ai par la suite rencontré Jean-Michel Guillon qui m’a demandé de l’aider à restructurer le club en début d’année, nous nous sommes très bien entendu et c’est lui qui m’a présenté Jean-Claude Pats qui était au Conseil et avec qui nous partageons une vision commune pour l’avenir du club.

Benoît Vaz est l'un des nouveaux hommes forts de Clermont. ASM Clermont / Vincent Duvivier

J’ai 5 garçons tous passionnés par ce sport, l’aîné a évolué au centre de formation et revient d’une expérience d’une année à Nola Rugby. Nous avons accueilli un jeune joueur de Nouvelle-Calédonie il y a maintenant 5 ans ½ en tant que famille d’accueil pour ASM Omnisports, il fait désormais partie de la famille à part entière… l’ASM n’est donc jamais très loin…

Mon objectif prioritaire dans les semaines à venir est de créer les conditions organisationnelles optimales pour permettre aux équipes de l’ASM de véritablement travailler ensemble, au service du projet. La stratégie est claire, elle a été rappelée par Jean-Claude à l’ensemble des équipes, chacun a pris conscience que la mobilisation doit être totale pour la réussite du projet.

Clermont va-t-il passer la vitesse supérieure sur le plan marketing et sur le merchandising, et si oui comment ?

Clairement, oui ! Notre ambition est de redéfinir la marque « ASM » et d’en faire une source de revenus plus conséquente. Nous travaillons à la mise en place d’équipes dédiées à ce challenge qui sera d’optimiser nos outils, nos canaux de distribution et notre méthodologie. Il faut que l’ASM se réapproprie sa propre marque afin qu’elle génère des ressources au service du club. Mais ce n’est pas uniquement du business pur et dur, nous avons pleinement conscience que le club n’est rien sans son environnement et ceux qui le font vivre. Le développement et la réussite passeront aussi par l’engouement, la passion et les émotions que nous saurons véhiculer à nos supporters et à nos partenaires.

Michelin va donc injecter 11 millions et combler le déficit de 6,5 millions. Cela fait une balance positive de 4,5 millions d’euros, comment cet argent va-t-il être utilisé ?

Je ne vais pas entrer, ici, dans le détail du plan de relance et de développement que nous avons mis en place. Je peux en revanche vous garantir que chaque euro que le groupe Michelin a décidé d’injecter dans le club sera utilisé avec discernement pour mener à bien la mission de relance que l’on m’a confiée.

Comment les autres partenaires ont-ils réagi à cette annonce ?

Très positivement, tous nous ont fait part de leur satisfaction et du respect envers le soutien indéfectible que le groupe Michelin nous accorde. Nous devons nous servir de ces garanties pour fédérer les forces vives de l’ensemble de nos partenaires. À travers ce plan de relance et pour atteindre nos ambitions, nous allons avoir besoin de fédérer encore davantage cet environnement qui fait rayonner notre territoire et notre club.

Ce changement de dimension va-t-il avoir un impact sur le recrutement et si oui lequel ?

Cela permet de garantir l’homologation des contrats que nous avons signés pour la saison prochaine avec l’accord de la LNR et de la DNACG ce qui n’aurait sans doute pas été le cas sans le soutien du groupe Michelin. C’était une question de survie !

Comment le sportif, et Christophe Urios, ont-iréagi à l’annonce du retour à 100% de Michelin ?

Très positivement, l’ensemble du club est à la fois très reconnaissant du soutien apporté par le groupe Michelin mais aussi fier des valeurs affirmées à travers cette recapitalisation. C’est aussi une prise de conscience collective des devoirs qui en découlent : nous devons être à la hauteur de la confiance que le groupe Michelin nous accorde. Chaque membre du club aura, j’en suis persuadé, la volonté de défendre nos couleurs avec une détermination sans faille, une notion de devoir aussi !

Une qualification dans le top 6 est-elle maintenant inévitable, tant sportivement que financièrement ?

Mon ambition est que le club retrouve de la stabilité et une bonne santé financière et économique sur le court, moyen et long terme. Bien évidemment, les résultats sportifs auront un impact sur la rapidité de la réussite de ce plan mais mon rôle n’est pas de fixer les ambitions sportives. Nous faisons avec Jean-Claude entièrement confiance à Christophe Urios pour le faire. Je peux toutefois vous assurer que sa détermination est immense pour remettre le club à la place qui doit être la sienne et de très vite, comme il le dit lui-même "remarcher sur la lune".