Natif de La Rochelle, Jean-Baptiste Elissalde doit sa carrière au Stade toulousain, où il a joué huit saisons. Duel de packs, pronostic, préférence... Il décrypte la finale avant l'heure.

Ce match aura une saveur particulière pour l'ancien international français. Originaire de La Rochelle et formé dans les rangs du club maritime, Jean-Baptiste Elissalde s'est surtout fait connaître sous les couleurs du Stade toulousain. Au total, le demi de mêlée a joué huit saisons en tant que Stadiste.

Dans les colonnes de Midi Libre ce samedi, l'actuel entraîneur en chef du MHR ne s'étonne pas de cette affiche : "C'est une forme de logique. Ce sont les deux équipes qui ont le plus performé cette année. Avant, tout le monde était capable de remporter le titre, même en finissant sixième du général." Selon lui, "seul Toulouse peut rivaliser avec le pack de La Rochelle. Je pense que le cinq de devant, ça va être terrible, d’autant plus que les deux se ressemblent beaucoup."

"C'est du 52-48 pour Toulouse"

En parlant de similarités, Elissalde a bien-sûr été interrogé sur le vis-à-vis Skelton-Meafou : "C'est la rencontre des deux montagnes. Skelton est très bon pour casser les ballons portés adverses. Et Meafou est très bon dans les contacts. Ce duel sera un peu la jauge du match."

Côté pronostic, l'ancien Rouge et Noir voit un "52-48 pour Toulouse." Mais quand on l'interroge sur ses préférences, aucun doute : "Je suis un peu plus pour La Rochelle."