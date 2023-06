Ce samedi soir, Toulouse et La Rochelle ont rendez-vous pour désigner le champion de France 2023. Sur le papier, c'est le plus belle affiche possible cette saison avec les deux premiers de la phase régulière. Ce mardi soir, la Troisième Mi-Temps du Midol sera bien évidemment consacrée à ce choc des titans. On vous attend nombreux sur la chaîne Twitch du Midi Olympique à partir de 20 heures !

D'un côté, le double champion d'Europe en titre, de l'autre, le leader de la phase régulière du Top 14. On pouvait difficilement rêver mieux pour une affiche de finale. Alors ce mardi soir, nous allons discuter, pendant plus d'une heure de cette affiche qui désignera le champion de France 2023 et le successeur de Montpellier. Retour sur leurs demi-finales largement remportées, leur état de former avec cette finale et bien évidemment un invité ! Sera avec nous Alexi Bales. L'ancien demi de mêlée a évolué pendant quatre ans sous les couleurs rochelaise (2016-2020) et deux saisons dans les rangs de Toulouse (2020-2022). On clôturera cette émission par nos XV combinés avec les effectifs des deux côtés. Il y aura de beaux noms des deux côtés !