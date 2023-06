Alors que le vote est en cours pour l'élection d'un nouveau président à la tête de la FFR, après la mise à l'écart de Bernard Laporte et l'intérim d'Alexandre Martinez, une vingtaine d'anciens internationaux ont fait connaître leur position en faveur du camp en place, réuni derrière la candidature de Patrick Buisson secondé par Guilhem Guirado. Parmi eux, Didier Codorniou, Jean Gachassin, Jean-Pierre Rives, Jean-Pierre Garuet, Jo maso ou encore Jean-François Imbernon.

Le courrier dans son intégralité:

" Pour avenir un serein du rugby français

En tant qu'anciens internationaux du XV de France, nous avons consacré une grande partie de notre vie à la pratique et au développement du rugby dans tous ses aspects. Aujourd'hui, nous ressentons le besoin de nous exprimer de manière unie, car l'avenir du rugby français se trouve à un carrefour critique.

La Fédération Française de Rugby traverse une période de turbulences et une élection importante se profile. En tant qu'internationaux, bien que nous n'ayons pas le contrôle sur le résultat, nous ne pouvons rester indifférents face à l'avenir de notre sport.

Nous avons tous une dette de gratitude envers les dirigeants de club amateur et les bénévoles qui ont permis la continuité de notre sport bien-aimé. Par conséquent, nous estimons que l'histoire du rugby français doit transcender toute considération politique.

L'engagement de notre ami, l'ancien international récemment retraité et capitaine emblématique du XV de France, Guilhem Guirado, aux côtés de Patrick Buisson, reconnu pour son engagement sans faille pour le rugby amateur, nous conforte dans notre choix de les soutenir lors de cette élection.

Avec son expérience, son énergie et son tempérament, Guilhem sera un allié de poids pour débuter un nouveau chapitre de notre Fédération. C'est un garant d'intégrité.

Alors que la Coupe du Monde approche à grands pas, il est temps d'être responsables et prudents. Les grandes manœuvres se feront en décembre 2024. Jusque-là, nous soutenons Guilhem Guirado et Patrick Buisson pour avancer avec sérénité et confiance dans l'avenir du rugby français.

Des Internationaux(ales) du rugby français

Safi N’diaye, Jo Maso, Philippe Marocco, Didier Codorniou, Christian Labit, Michel Crémaschi, Roger Bourgarel, Jean-François Imbernon, Bernard Vivies, Sébastien Bruno, François Sangalli, Yves Malquier, Jean Gachassin, Marc De Rougemont, Raymond Rébujent, Jean-Pierre Rives, Michel Pebeyre, Léon Loppy, Laurent Leflamand, Jean Pierre Garuet. "