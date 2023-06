Comme annoncé dans les colonnes du Midi Olympique au début du mois de mars, l'avant polyvalent deuxième et troisième ligne s'est officiellement engagé avec le RCT. Il s'est engagé jusqu'en 2026.

C'est officiel ! Alors que son transfert était dans les tuyaux depuis plusieurs mois, Yannick Youyoutte (1,98m, 116 kg) débarque sur la rade toulonnaise en provenance de Toulouse, après 41 matchs disputés. Comme évoqué dans les colonnes du Midi olympique, le deuxième et troisième ligne de 23 ans quitte l'Occitanie après quatre saisons et rejoint notamment à Toulon un autre de ses coéquipiers Selevasio Tolofua. Avec cette signature, le RCT s'offre aussi un joueur Jiff, élément non négligeable après la fin de saison compliqué sur ce plan administratif.

Le directeur du rugby Pierre Mignoni s'est félicité de cette arrivée : "Yannick est un joueur que je suis depuis un certain temps. Il allie des qualités de puissance et d’explosivité mais est aussi un excellent joueur de ballon. Il a en plus la particularité d’être polyvalent et d’évoluer aussi bien en deuxième qu’en troisième-ligne. Jeune et ambitieux, Yannick s’inscrit parfaitement dans notre projet et va nous apporter durant ces trois prochaines saisons tout son talent et sa détermination."

Le joueur s'est engagé jusqu'en 2026 avec le club varois.