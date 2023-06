Questionné sur la rumeur Melvyn Jaminet lors de son point presse, le manager de Toulon Pierre Mignoni a botté en touche. Il a aussi rappelé que Benoît Paillaugue n'était pas encore parti à Montpellier.

Le profil 10-15 recherché par Mignoni correspond à celui de Melvyn Jaminet. Questionné sur le dossier, le concerné a botté en touche : "Pour lui, j’ai le droit à un joker ? (rires)" Il n’en a pas dit plus, mais son dossier est souvent murmuré dans les entrailles du RCT Campus.



Pour le cas Paillaugue, qui est ardemment courtisé par Montpellier, le directeur du rugby a montré les crocs. "Je vais être clair avec vous. J’ai lu que le président a annoncé que Benoît a signé. Ce n’est pas vrai. Il est sous contrat avec nous. Benoît a donné sa motivation, une quinzaine de jours avant la fin de la saison. Il a 35 ans, il est sous contrat. Il est professionnel, ce n’est pas le sujet, mais on lui propose une reconversion d’adjoint. Je ne me vois pas le bloquer. Quand quelqu’un veut partir, avec une fin de carrière évidente, je ne veux pas le décevoir. Mais, je ne peux pas lui promettre un rôle d’adjoint ici. En même temps, il faut qu’on trouve notre intérêt. On ne pourra pas prendre tout et n’importe quoi. On s’est renseigné sur des joueurs, des noms sont sortis, et on a discuté avec certains. À date, il a de fortes chances pour qu’il parte, mais il y aura une indemnité payée par Montpellier. Il est hors de question de le laisser sans contrepartie. Je pense au bien du club, de l’institution, et aussi à celui de Benoît. À cet instant, il y a de fortes chances qu’il soit libéré."



Le remplaçant de Paillaugue ne sera pas forcément JIFF, devant les particularités du marché. Mais, Mignoni ne souhaite pas faire face à la même problématique que la saison passée. "Avec Franck, on n’avait pas trop construit notre effectif. Ce n’est pas que ce n’était pas bien, mais il faut rééquilibrer notre groupe. On avait une bonne équipe cette année, quand elle était au complet. Est-ce que l’on avait un groupe homogène ? Non ! Je dis la vérité, et les choses comme je le pense. Je dis les choses clairement, on a besoin de rééquilibrer notre équipe. JIFF, salary cap, on doit tout rééquilibrer. Mais, je n’ai pas une baguette magique. Si on me laisse le temps, je vais pouvoir équilibrer le club. Je pense qu’il me faudra au moins deux ans."

Masi officialisé, la quête de jokers coupe du monde

Pour conduire le jeu d’attaque, comme annoncé ce dimanche soir sur Rugbyrama, Andrea Masi pose ses valises à Toulon. "C’est quelqu’un qui a un jeu offensif novateur, s’est félicité "Pierrot". Il va amener beaucoup de différence, sur ce que l’on voit en Top 14. Il le connaît aussi. Il y aura un équilibre à trouver par rapport aux contraintes du championnat. Il va amener beaucoup de compétences sur le jeu de trois-quarts, et sur le plan offensif. On a déjà beaucoup travaillé. Je suis heureux. Je suis en confiance avec eux (Masi et Parisse, NDLR)."



S’il a officialisé six recrues (Enzo Hervé, Leicester Fainga’anuku, Esteban Abadie, David Ribbans, Selevasio Tolofua et Yannick Youyoutte), Mignoni a avoué que son club était toujours en quête de nouveaux joueurs, notamment pour pallier les absences des internationaux appelés pour la coupe du Monde. "On va chercher un pilier droit. Un deuxième ligne plutôt massif. Je cherche un joueur expérimenté, avec un profil plutôt droitier. On va attendre de savoir si Serin est sélectionné. Il y aura deux joueurs au poste s’il est pris. On veut un polyvalent 10-15, un joueur d’expérience. On travaille sur ça. Ce sont souvent des recrutements décalés. On aura peut-être quelqu’un au poste de centre. Encore un ou deux joueurs supplémentaires pour peaufiner la ligne des arrières." Un vaste chantier, alors que le recrutement varois sur le plus long terme n’est pas bouclé. Un troisième ligne porteur de ballon est ciblé.