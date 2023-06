Samedi à Saint-Sébastien, Brice Dulin (33 ans) a livré une remarquable partie de rugby et d’échec. Face à un adversaire adepte de la bataille de l’occupation et du jeu de pression, l’arrière a été déterminant par sa capacité à gagner les duels aériens et par la précision de son pied gauche.

La partie de ping-pong rugby de plus d’une minute qui l’a opposé à Matthieu Jalibert, en début de deuxième période, résume tout : à l’arrivée, le Lot-et-Garonnais d’origine a renvoyé l‘UBB dans ses 22 mètres d’un coup de pied parfait pour soulager les siens et déprimer l’adversaire. L'atout majeur au pied Tous ses partenaires louaient son apport dans ce genre de matchs couperet : "C’est un joueur hyper important dans le système. Il nous fait gagner beaucoup de mètres avec son pied gauche, récupère beaucoup de ballons sous les chandelles offensives, deux ou trois cette fois, bataille défensivement et couvre énormément de terrain, soulignait Antoine Hastoy. Il a l’habitude de ces grands rendez-vous et sait rester dans le match, quoi qu’il arrive." Grégory Alldritt n’en pensait pas moins et conjuguait le compliment au pluriel : "Brice, c’est un gros plus pour l’équipe. Avec son énorme expérience, il a fait beaucoup de bien. Quand on a Brice à ce niveau, Antoine aussi et Dillyn qui fait un très grand match, pour nous, devant, c’est génial. On parle souvent du pack du Stade rochelais mais derrière, ils sont très importants, on l’a vu."