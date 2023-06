Sacrée championne de France samedi après-midi avec son équipe du Stade bordelais, la talonneuse internationale Agathe Sochat a reconnu que malgré un effectif d’une telle qualité les Lionnes ne s’attendaient pas être sacrées aussi vite.

Sur quel secteur avez-vous bâti votre victoire ?

Sur la conquête. On a plutôt dominé en mêlée et nous avons été récompensées en ce sens-là, en touche, nous avons été parfois chahutées mais nous avons récupéré quelques lancers adverses qui nous ont permis de garder le ballon… car ceux qu’on a perdus ont été très bien exploités par Blagnac.

De l’intérieur, comment avez-vous vécu cette domination en mêlée qui s’est accentuée en deuxième mi-temps ?

C’était un de nos secteurs forts, on avait envie d’appuyer dessus. On s’est jaugées sur les deux premières, cela s’est plutôt bien passé, et on a décidé ensuite d’accélérer. La mêlée nous a permis de nous remettre dedans à chaque fois que l’on a connu un temps faible.

Vous avez écopé de deux cartons jaunes. Cela a-t-il fait partie de ces fameux moments difficiles ?

Tout à fait. On prend deux essais en contre, sur des turn-overs qui nous font très mal. À chaque fois qu’on perdait un ballon, on se faisait sanctionner par Mélissande (Llorens) qui traversait le terrain. À un moment donné, il y avait plus de deux essais d’écart. On a essayé de ne pas trembler, de se dire qu’il fallait revenir dans les 22 mètres de Blagnac.

Que représente ce titre pour ce club ?

C’est génial, et surtout historique. C’était l’objectif de la reconstruction qui a été lancée il y a trois ans, avec un nouveau staff et de nouveaux dirigeants. C’était l’objectif annoncé. Il était secrètement espéré, mais on ne l’attendait pas aussi tôt. L’atteindre, c’est juste exceptionnel. Pour l’instant on ne se rend pas compte et il va falloir savourer tout ça. Après, il faut aussi se dire qu’on va changer de dimension. L’année prochaine, on ne sera plus le Petit Poucet que personne n’attend. Il faudra assumer derrière.

Comment voyez-vous la saison prochaine ?

On va connaître un grand turnover à l’intersaison, avec un changement de staff, et il faudra encore reconstruire comme devra certainement le faire Toulouse, même si notre effectif va moins bouger. Pour l’heure, on va savourer et on verra bien pour la saison prochaine.