Les Bordelaises ont raflé la mise face aux Blagnacaises, lors d'une finale engagée et très disputée (27-23) dans leur antre du Stade Sainte-Germaine. Plus incisives en conquête, les troupes de Florent Torregaray ont proposé un rugby plus complet pour remporter le trophée, succédant au Stade toulousain.

Le Stade bordelais décroche le titre de championne de France Féminines Élite 1 en s'imposant face à Blagnac (27-23) au Stade Sainte-Germaine du Bouscat.

Si le lieu était propice aux Bordelaises, puisque c'était leur antre qui accueillait toutes les finales féminines de la journée, il n'était pas dit que cela serait suffisant pour acquérir le titre de championne de France, quand bien même le parcours des Lionnes cette saison fut admirable. Face à une habituée des joutes de fin saison, en l'occurrence la formation blagnacaise, le défi était acidulé. Et si la première impression confirmait une nette domination sur les épreuves de force de la première ligne bordelaise, les Blagnacaises se montraient lucides dans les transitions. Après l'ouverture de Bourgeois pour les Lionnes (3-0, 13e), la réaction ne tardait guère. Lindelauf déchirait le rideau défensif et Llorens mystifiait son vis-à-vis pour un essai plein de célérité dans son couloir (3-7, 20e).

Alors que les conditions humides perturbaient logiquement les transmissions, la volonté manifeste de chercher les extérieurs n'était jamais négligée bien au contraire. Abadie passera trois nouveaux points (3-10, 29e) après une accélération de Martin et l'indiscipline qui coûtait déjà deux cartons jaunes pour les Lionnes (Sylla et Amédée). Pas de quoi perturber les Bordelaises, sur une diagonale inspirée d'Arbez et une déviation subtile de Puech pour Kondé et un essai imparable (8-10, 32e). Les Caouecs se rebiffaient sur les dernières minutes du premier acte, avec aisance dans le jeu courant et sur les lancements. Abadie rajoutera une pénalité supplémentaire en guise de récompense et donner 5 unités d'avance aux filles de Nicolas Tranier à la pause dans un duel assez indécis tant les forces en présence différaient et que le scénario semblait improbable.

Les fondamentaux puissants du Stade bordelais

Et c'était mal embarqué pour les Lionnes avec un essai en contre exceptionnel de l'insaisissable Llorens pour une concrétisation impériale et un doublé plein d'opportunisme (8-20, 44e). Rédhibitoire ? Que nenni, tant les Bordelaises étaient intouchables en conquête avec des ballons portés massifs et une mêlée fermée immense. Sylla concrétisera à son tour, cette force collective pour redonner l'espoir (15-20, 50e). Les Blagnacaises perdent pied, Mayans et Lindelauf écopent à leur tour d'un carton jaune et les Lionnes semblent habitées par l'événement. Certes Abadie rajoutera trois points supplémentaires, mais la synergie était bien dans l'autre camp (15-23, 53e).

D'abord par Sochat, sur un ballon porté dévastateur (20-23, 60e), puis dans les ultimes minutes par Annery, après une séquence de confiscation magistrale et un essai en force de la troisième ligne près des poteaux (27-23, 79e) dans une ambiance indescriptible. Il s'agit du premier titre de champion de France dans cette catégorie dans l'histoire des Lionnes et cette démonstration des avants dans ce duel. Un échec cuisant pour Blagnac, qui échoue pour la troisième finale consécutive à ce stade de la compétition et qui se consolera malgré tout avec la Coupe de France acquise durant la saison.