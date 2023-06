Sur son compte Instagram ce mardi, le Fidjien Setareki Bituniyata (27 ans) a annoncé son départ de Brive. L'ailier prend la direction de l'UBB, qui a cruellement besoin d'un ailier supplémentaire pour la saison prochaine.

La relégation de Brive en Pro D2 n'est évidemment pas sans conséquences. Si certains joueurs ont fait le choix de rester en Corrèze malgré le fait que le CAB évoluera en seconde division la saison prochaine, d'autres quittent le navire, afin de rester au sein de l'élite. C'est le cas de Setareki Bituniyata. Le Fidjien, arrivé en 2019 au club, a annoncé son départ via une publication Instagram ce mardi. L'ancien Massicois a inscrit un total de sept essais en 58 matchs sous le maillot briviste et avait récemment prolongé avec les Coujoux, jusqu'en 2026. Mais une clause permettant son départ en cas de descente avait été incluse dans son contrat et a été activée.

L'UBB avait besoin d'un ailier

Il devrait désormais s'engager du côté de l'UBB. Les discussions entre les deux parties ont été engagées et le dossier pourrait aboutir très prochainement. Bordeaux-Bègles, qui a déjà réalisé un mercato complet, manquait encore d'un ailier pour compenser les départs de Geoffrey Cros (Grenoble), Santiago Cordero (Connacht), Federico Mori (Bayonne) et Gatien Massé (prêt à Mont-de-Marsan), alors que seuls Madosh Tambwe, Damian Penaud et Louis Bielle-Biarrey sont des spécialistes du poste dans l'effectif professionnel. La jeune pépite Jon Echegaray ou encore Mael Moustin pourraient aussi entrer dans la rotation.