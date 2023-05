La saison d'URC à peine terminée, Andy Farrell en a profité pour annoncer la liste des 42 joueurs retenus pour préparer la Coupe du Monde. Le groupe jouera trois matchs de préparation cet été avant de rejoindre la France pour leur début du mondial, le 9 septembre prochain contre la Roumanie.

Le Leinster est évidemment la province la plus représentée, avec 21 joueurs appelés comme Jonathan Sexton, Josh Van Der Flier ou encore Cian Healy. Le Munster, tout juste champion d'URC, en compte neuf tandis que l'Uster et Connacht ne sont représentés respectivement que par sept et cinq joueurs.

Le sélectionneur Andy Farrell s'est dit content de voir que "la sélection a été plus dure que jamais, alors que des joueurs de qualité ont eu la malchance de ne pas être retenus." Parmi les absents on compte notamment Joey Carbery, Jeremy Loughman, Mike Haley, Shane Daly, Jean Kleyn (Munster), Robert Baloucoune (Ulster) et Jordan Larmour (Leinster).

Quatre novices retenus

Farrell a également fait le choix de faire appel à quatre joueurs jusqu'ici jamais sélectionnés : Ciaran Frawley (25 ans, demi d'ouverture, Leinster), Calvin Nash (25 ans, ailier/arrière, Munster), Jamie Osborne (21 ans, centre, Leinster) et Tom Stewart (22 ans, talonneur, Ulster).

Le groupe des 42 joueurs pour l'Irlande Les avants : Ryan Baird, Finlay Bealham, Tadhg Beirne, Jack Conan, Gavin Coombes, Caelan Doris, Tadhg Furlong, Cian Healy, Iain Henderson, Rob Herring, Ronan Kelleher, Dave Kilcoyne, Joe McCarthy, Peter O'Mahony, Tom O'Toole, Andrew Porter, Cian Prendergast, James Ryan, Dan Sheenan, Tom Stewart, Kieran Treadwell, Josh Van Der Flier Les trois-quarts : Bundee Aki, Caolin Blade, Ross Byrne, Craid Casey, Jack Crowley, Keith Earls, Ciaran Frawley, Jameson Gibson-Park, Mack Hansen, Robbie Henshaw, Hugo Keenan, James Lowe, Stuart McCloskey, Conor Murray, Calvin Nash, Jimmy O'Brien, Jamie Osborne, Garry Ringrose, Jonathan Sexton, Jacob Stockdale

Avant de connaître le groupe de 33 joueurs officiellement retenus pour la compétition, les hommes d'Andy Farrell joueront 3 matchs de préparation au mois d'août. Le 5 face à l'Italie et le 19 face à l'Angleterre à l'Aviva Stadium de Dublin, le 26 face aux Samoa au Stade Jean-Dauger de Bayonne. L'Irlande débutera sa Coupe du monde face à la Roumanie, le samedi 9 septembre au Matmut Atlantique de Bordeaux.