Après la fin de sa carrière, Teddy Thomas se reconvertira-t-il agent ? En tout cas, il aide déjà un coéquipier à trouver un contrat. Sur Instagram, l'ailier du Stade rochelais a posté un message à destination des clubs et des recruteurs à l'affût d'un quinze. Thibault Rabourdin, arrière des espoirs rochelais, dont le bail expire cet été, a pu bénéficier de la publicité de l'international français dans sa recherche d'un nouveau club. "Ceci n'est pas une blague, a prévenu Teddy Thomas, avec une grosse écriture rouge, avant d'enchaîner, avec une écriture jaune et noir. Avis aux clubs à la recherche d’un arrière pour la saison prochaine. Thibault Rabourdin en fin de contrat avec le Stade Rochelais recherche un nouveau contrat. Ce jeune très prometteur de 22 ans est gaucher et joue actuellement au poste d’arrière."

Teddy Thomas aide Thibault Rabourdin à trouver un club

Titulaire contre le Stade français

Thibault Rabourdin, arrière, a disputé ses premières minutes de jeu en professionnel lors de la rencontre face au Stade français, profitant de la mise au repos des titulaires habituels. Avec la blessure de Pierre Popelin à l'échauffement, il a pu disputer 64 minutes, avant de céder sa place à Harry Glynn. Au club depuis 2008, l'arrière de 22 ans recevra-t-il des offres de contrat avec cette annonce ?