Les Brivistes ont inscrit les premiers points de la partie mais ont rapidement été rattrapés. Antoine Dupont et ses coéquipiers se sont imposés (54-10) face à Brive. Une victoire qui permet au Stade toulousain de conserver sa place de leader.

Toulouse, déjà qualifié pour la demi-finale du Top 14, recevait Brive, déjà condamné à la descente en Pro D2 et ce duel des extrêmes, entre le premier et le dernier de la phase régulière, était déséquilibré sur le papier. Il l’a été, aussi, sur le terrain.

Devant son public, le Stade toulousain s’est imposé 54-10 et a pu profiter de cette rencontre pour faire une répétition générale avant le grand rendez-vous qui l'attend, dans deux semaines, à Saint-Sébastien. Brive, de son côté, quitte le Top 14 avec une dix-neuvième défaite.

Il n’y a pas eu un grand suspense, dimanche soir, sur la pelouse d’Ernest Wallon, où le Stade toulousain n’a fait qu’une bouchée du CA Brive. Pour cette dernière journée de la phase régulière, Ugo Mola avait aligné sa charnière internationale et bon nombre de ses cadres, pour préparer la demi-finale qui arrive, et son équipe n’a pas fait dans le détail. Elle a attaqué la rencontre tambour battant et Emmanuel Meafou a pensé inscrire le premier essai du match, en force, après seulement cinq minutes, mais celui-ci a été refusé pour un hors-jeu du deuxième ligne, un peu plus tôt dans l’action. Si c’est finalement Brive qui a ouvert le score avec une pénalité de Nicolas Sanchez (0-3, 7e) suite à une faute de Romain Ntamack dans la zone plaqueur-plaqué, les locaux n’ont jamais vraiment été inquiétés devant leur public.

Les internationaux en vue

Une fois qu’ils ont réglé leurs problèmes en touche (trois ballons perdus en début de match), les partenaires d’Antoine Dupont ont pris l’ascendant sur le futur pensionnaire de Pro D2 et, surtout, ils ont puni la moindre faute briviste. Santiago Chocobares a marqué les deux premiers essais de son équipe sur des actions qui se ressemblent, en attaquant bien la ligne après des pénaltouches à cinq mètres de l’en-but adverse (7-3, 12e puis 14-3, 17e).

Cinq minutes plus tard, Emmanuel Meafou s’est offert un essai de trois-quarts en prenant un intervalle, puis en accélérant avant de conclure un mouvement parti, un peu plus tôt, d’une pénalité rapidement jouée par Arthur Retière (21-3, 23e).

Dans une première période plutôt plaisante, Romain Ntamack s’est ensuite illustré. Sur un ballon de récupération, et après un coup de pied à suivre de Thomas Ramos au niveau de la ligne médiane, l’ouvreur a pris la défense corrézienne de vitesse et a planté, déjà, le quatrième essai des siens (28-3, 26e).

François Cros a pensé alourdir la note, mais son essai a été logiquement refusé à cause d’un hors-jeu de Paul Mallez (36e), alors que sur l’action précédente, Nicolas Sanchez avait reçu un carton jaune (35e). Juste avant la mi-temps et suite à une nouvelle accélération de Romain Ntamack, Antoine Dupont a marqué, en coin, le cinquième essai des Toulousains (40e), qui menaient déjà largement à la pause (35-3).

Le beau geste de Tuicuvu pour Bonneval

En début de seconde période, Toulouse a poursuivi son récital et Antoine Dupont a marqué un superbe essai. Tout est parti d'une bonne passe du numéro neuf pour François Cros sur la ligne médiane. Meafou est alors arrivé au soutien, le numéro cinq a bien porté la balle avant de remettre intérieur à Dupont, qui s’est offert un doublé en coin (40-3, 43e). Dix minutes plus tard, sur un nouveau temps fort des locaux, c’est Julien Marchand qui a fait évoluer le tableau d'affichage, en jouant une pénalité à la main (47-3, 51e).

La rencontre a ensuite perdu en rythme et en qualité. Brive, qui n’a pas lâché le match, a monopolisé la balle pendant près d’une demi-heure, mais les Corréziens sont tombés sur une défense locale hermétique. Les joueurs de Patrice Collazo ont eu deux essais logiquement refusés (71e, 73e). Il a finalement fallu attendre la 78e pour voir les partenaires de Saïd Hirèche trouver la solution. Elle est venue d’une passe au pied de Nicolas Sanchez, captée par Mathis Ferté, puis l’arrière a servi Setareki Tuicuvu. On retiendra, de cette action, le geste de grande classe du centre qui, au lieu d’aplatir le ballon, a préféré offrir l’essai au toulousain Arthur Bonneval, qui était particulièrement ému avant la rencontre (47-10, 79e). Enfin, Thomas Ramos a terminé le spectacle, dans le temps additionnel, en marquant le huitième et dernier essai des siens, qu’il a transformé dans la foulée (54-10).