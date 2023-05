Éliminé en demi-finale de Champions sur la pelouse du Leinster, le Stade toulousain n'était évidemment pas sur le pont le week-end passé. Les Rouge et Noir en ont profité pour effectuer une dernière semaine allégée avec de nombreuses plages de récupération. Mais ils ont entamé ce lundi leur préparation de la dernière journée de la phase régulière de Top 14, à disputer dimanche soir contre Brive à domicile.

Déjà qualifiés pour les demies du championnat, ils auront un objectif : sécuriser leur première place au classement, qui offrira le privilège de disputer la demi-finale du vendredi soir, donc de bénéficier de vingt-quatre heures supplémentaires avant une éventuelle finale.

Flament en reprise de course

La plupart des cadres étaient présents à Ernest-Wallon pour la reprise de l'entraînement. Et, au rayon des bonnes nouvelles, plusieurs joueurs ont effectué leur retour. D'abord le pilier droit all Black Charlie Faumuina, blessé de longue date à un mollet. Il s'entraîne désormais normalement et devrait être disponible, comme les troisième ligne Selevasio Tolofua et Yannick Youyoutte, respectivement opérés d'une hanche et d'un pied. De son côté, le trois-quarts centre Dimitri Delibes (ischios) devrait bientôt les rejoindre sur le terrain.

Le trois-quarts centre Sofiane Guitoune, qui avait été touché à un mollet, est aussi apte. En revanche, Pierre-Louis Barassi (ischios), Melvyn Jaminet (cheville) ou Ange Capuozzo (omoplate) sont toujours absents, comme Anthony Jelonch (genou) qui poursuit sa rééducation. Enfin, le deuxième ou troisième ligne Thibaud Flament, qui a été récemment victime d'une commotion, était là lors de la séance de ce lundi mais il a suivi un programme adapté et s'est entraîné sans contact.

Il ne devrait pas postuler pour la réception du CABCL. A noter qu'après ce rendez-vous, les Toulousains prendront la direction de Faro, au Portugal, pour un stage de quatre jours.