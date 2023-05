"Notre plan c'est d'établir une dynastie"... Découvrez le top des déclas du week-end

Ronan O'Gara ambitieux, un supporter rochelais en plein stress avant la finale, Cheslin Kolbe en pleurs et la retraite de Mathieu Bastareaud... Découvrez le top des déclas !

Notre plan c'est d'établir une dynastie

Euphorie ou vraie ambition ? Chacun se fera son avis. Mais après la renversante finale de Champions Cup remportée par La Rochelle face au Leinster à l'Aviva Stadium, Ronan O'Gara n'a pas mâché ses mots, comme à son habitude. Après deux victoires consécutives face aux Dublinois en finale, plus une autre en demie en 2021, le manager irlandais de La Rochelle se voit bien conquérir d'autres étoiles. Encadré en conférence de presse par ses deux grands gaillards, Romain Sazy et Grégory Alldritt, il l'a confié en conférence de presse : "Etablir une dynastie, c’est l’idée, c’est le plan. C’est brutal, mais il faut être brutal dans sa tête quand on est coach ou joueur de haut niveau, être sans pitié. Ce que l’équipe a démontré à Dublin est incroyablement positif : elle a prouvé qu’elle n’avait pas de limite."

C'est difficile pour moi de rester en place

Ce deuxième succès consécutif en Champions Cup n'a pas lassé les supporters rochelais. Au contraire. Que ce soit pour regarder la rencontre sur deux écrans géants ou pour acclamer les joueurs de Ronan O'Gara à leur retour, le port de la Rochelle a accueilli des milliers de supporters. Au milieu de la foule, Philippe. Ce fan, venu à vélo, était particulièrement stressé avant la rencontre. "C’est difficile pour moi de rester en place, je préfère pédaler et me balader. Je ne vais pas rester sur le port, j’ai besoin de voir le match chez moi, concentré." Le scénario de la rencontre n'a pas dû faire redescendre son appréhension...

Les choses ne se sont pas déroulées comme je l’aurais voulu

L'image a fait le tour de la planète rugby. Au coup de sifflet final, Cheslin Kolbe s'est mis à pleurer. Il a laissé couler ses larmes de longues minutes. Quand Mathieu Bastareaud a soulevé le trophée de la Challenge Cup, l'ailier sud-africain était encore ému. L'ancien Toulousain s'est remémoré ses deux années galères sur la Rade, minées par des blessures. "Depuis mon arrivée il y a deux ans, les choses ne se sont pas déroulées comme je l’aurais voulu, a-t-il confié. J’aurais aimé jouer chaque week-end pour mon club. Ça ne s’est pas passé comme ça…"

Ce week-end sera mon dernier match à Mayol

Dix ans après l'épique finale de 2013, Mathieu Bastareaud était de retour à l'Aviva Stadium pour disputer une finale de coupe d'Europe avec Toulon. En Challenge Cup cette fois-ci. Et comme un symbole, le troisième ligne était de retour au centre, comme à la grande époque. Une manière de boucler la boucle. Il a officialisé sa retraite en fin de saison. "Je ne vais pas faire de mystères, a-t-il lâché. Ce Challenge Cup sera probablement le dernier trophée de ma carrière et ce week-end (face à l’Union Bordeaux-Bègles en championnat, N. DL.R.) sera mon dernier match à Mayol."