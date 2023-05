"Aucune irrégularité" dans les comptes de la Fédération selon le rapport des inspections générales

Les inspecteurs des ministères des Finances et des Sports ont présenté leur rapport concernant le contrôle budgétaire et financier de la FFR sur la période 2016-2023. "Aucune irrégularité n'a été relevée sur ces sept dernières années de gestion".

Après la demande de la ministre des Sports et du ministre de l'économie et des finances, une mission de contrôle budgétaire et financier des comptes de la FFR sur la période 2016-2023 a été effectuée par l'Inspection Générale des Finances et de l'Inspection Générale de l'Education, de la Recherche et des Sports. Pendant deux mois, les comptes de la Fédération ont été scrutés, le personnel et les élus interrogés.

Dans un communiqué publié ce jeudi, la FFR revient sur cette mission et transmet les premières conclusions du rapport : "Le 5 mai dernier, la Fédération a bénéficié d'une première restitution synthétique et orale du rapport des inspections générales. Leurs premières conclusions sur le périmètre de mission furent claires : aucune irrégularité n'a été relevée sur ces sept dernières années de gestion."

Le communiqué précise que le rapport "est à ce jour en cours de finalisation" et contiendrait "des préconisations sur la gestion financière ou sur le pilotage des grands projets". Les conclusions de ce double audit, qui avait été lancé après la demande et le signalement il y a quelques semaines d'Amélie Oudéa-Castéra, sont attendues en juin. Selon le communiqué de la FFR, "les champs de contrôle étaient très larges : la comptabilité, la billetterie, la politique d'invitations, les politiques salariales, la gestion des ressources humaines, les rais de mission des élus et salariés, les frais de fonctionnement, les circuits de décisions, les contrats, les procédures de mise en concurrence, la gestion des projets".