Avant d'affronter Mont-de-Marsan en demi-finale de Pro D2, Grenoble a sollicité l'intervention de Tony Chapron pour améliorer son indiscipline. L'ancien arbitre de football a surtout mis l'accent sur les rapports entre joueurs et officiels.

Tony Chapron sera-t-il le porte-bonheur du FC Grenoble ? Les Isérois s'apprêtent à défier Mont-de-Marsan en demi-finale de Pro D2 (samedi, 21:05) pour poursuivre sa lutte pour la montée. Avant cette rencontre capitale, le FCG a sollicité l'intervention de Tony Chapron, ancien arbitre de football, pour améliorer son indiscipline. Grand passionné du club isérois, l'actuel consultant de Canal + a surtout pointé la manière dont devaient se comporter les hommes de Fabien Gengenbacher.

"Faites de l’arbitre non pas un ami, mais surtout pas un ennemi"

"Le message principal de mon intervention, c’est que l’arbitre ne doit pas être un ennemi pour les joueurs et le jeu, mais plutôt un partenaire, expliquait Chapron. J’espère que ce qu’ils auront retenu, c’est qu’ils peuvent, grâce à leurs relations avec l’arbitre, non pas gagner le match mais ne pas le perdre. Le message essentiel, c’est "Faites de l’arbitre non pas un ami, mais surtout pas un ennemi".

Comme à chaque rencontre de phase finale, la discipline est encore plus capitale qu'en saison régulière. Qualifiés directement en demi-finale après leur deuxième place en championnat, les Grenoblois attendent Mont-de-Marsan de pied ferme et devront appliquer les conseils de Tony Chapron pour filer en finale.