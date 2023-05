Les six qualifiés pour la phase finale de Top 14 pourraient être connus dès ce dimanche soir. En effet, si le Lou s'impose sur la pelouse du Stade français, les Rhodaniens seront alors assurés de finir dans les six premiers. Bayonne et Toulon verraient alors leurs espoirs de qualification s'envoler.

Ce samedi soir, le Racing 92 et l'UBB se sont tous deux qualifiés pour la phase finale en battant Toulon et la Section paloise. Ils ont rejoint La Rochelle, Toulouse et... le Stade français ! Les Parisiens, qui n'ont donc pas encore joué lors de cette vingt-cinquième journée, verront leur saison se prolonger au-delà de la phase régulière. En face, les Lyon peut tuer tout suspense dans la course à la qualification. Si les joueurs de Xavier Garbajosa s'imposent dans la capitale, ils seront eux aussi certains de participer aux barrages du championnat. Une victoire lyonnaise éliminerait Toulon et Bayonne, qui pourraient alors se consoler avec une place en Champions Cup. Les Parisiens peuvent s'assurer un barrage à domicile Il y aura énormément d'enjeu sur la pelouse de Jean-Bouin ce dimanche soir. Si les Lyonnais auront en tête le top 6, les Soldats rose n'auront eux qu'une idée en tête : assurer un barrage à domicile. Sachant que les joueurs de Gonzalo Quesada ont l'avantage sur l'UBB au niveau des points terrain, ils ne pourraient plus être dépassés par les Girondins. Même avec une victoire bonifiée à Mayol lors de l'ultime week-end, les joueurs du duo Laïrle-Charrier seront au mieux quatrièmes, mais derrière les Parisiens.