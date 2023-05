Le match entre le Stade français et Lyon se déroulera ce dimanche 14 mai à 21h05 au stade Jean-Bouin pour terminer la 25e journée du Top 14. Eric Bayle et Marc Lievremont commenteront cette rencontre, alors que Philippe Fleys sera au bord du terrain.

La rencontre entre le Stade Français et Lyon aura lieu ce dimanche 14 mai au stade Jean-Bouin. Un match qui marquera la fin de la 25e journée de Top 14. Il s'agit d'une confrontation des plus importante dans la course au top 6, et à la qualification pour un potentiel barrage à domicile. Les Parisiens se devront donc de s'imposer à domicile, alors les Lyonnais se déplaceront pour faire un coup dans la course à la qualification et garder sa place bien au chaud dans les six premiers.

Un dernier rendez-vous fixé à 21h05

Cette rencontre sera diffusée ce dimanche à 21h05 sur Canal +. Elle sera commentée par Éric Bayle et Marc Lievremont, qui seront assistés par Philippe Fleys qui sera en bord de terrain. Cette rencontre mettra un terme à une 25e journée cruciale dans la course au top 6.