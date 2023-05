Dans un match très prolifique, le trois-quarts centre sud-africain Jan Serfontein a été impérial, tout comme son talonneur qui a réussi ses adieux au public montpelliérain. Côté rochelais, le jeune Hugo Reus a conforté sa réputation naissante.

Les tops

Jan Serfontein

Le trois-quarts centre Sud-Africain trentenaire a réussi une première période étincelante. Il fut bien servi par Louis Carbonel certes, mais il a montré tout ce qu’il savait faire ballon en main par sa vitesse et son à propos. Il a marqué un essai lui-même et fut décisif sur ceux de Bécognée et de Carbonel. On s’est souvenu des phases finales de l’an passé et d’une certaine demi-finale magnifique.

Vincent Giudicelli

Le talonneur formé au club jouait son dernier match à Du-Manoir. Il a régalé le public par un doublé au cœur de mauls après-touche. On l’a vu charger avec autorité et combattre avec ardeur pour ses adieux.

Hugo Reus

Quelle classe pour le jeune demi d’ouverture Rochelais, international des moins de 20 ans. Des passes en tous genres, laser, sautées, intérieures. Des coups de pied bien dosés, une vision du jeu naturelle. On lui voir un grand avenir. Il a tenu la comparaison avec son vis à vis Louis Carbonel, très à son aise lui aussi.

Les flops

Jonathan Danty

Le trois quart centre international a reçu un carton jaune en fin de première période qui a forcément coûté cher à une équipe déjà dominée par un adversaire en confiance. Il aurait pu s’abstenir de ce plaquage très haut sur Jan Serfontein qui dans un match plus tendu aurait pu lui valoir une expulsion pure et simple.

Thierry Paiva

Il retrouvait la compétition après quatre mois de blessure. Pas facile de se remettre dans le bain pour le pilier venu de Bordeaux à l’intersaison. On l’a senti un peu en difficulté en mêlée notamment. Ronan O’Gara l’a fait sortir à la pause.

George Bridge

On attendait mieux du trois quart aile néo-zélandais, coupable d’un en-avant en première mi-temps sur une possible occasion d’essai. On a aussi noté deux ou trois autres mauvaises inspirations. Une prestation pas à la hauteur d’une saison plutôt positive à titre individuel.