Les équipes de France, masculine et féminine, ont réalisé une deuxième journée parfaite lors de l’étape de Toulouse du World Rugby Sevens, parvenant à se hisser dans le dernier carré. Elles ont toutes les deux rendez-vous face à la Nouvelle-Zélande ce dimanche pour se hisser en finale. Chez les hommes, le Canada a créé la surprise.

Journée parfaite pour les Bleu(e)s. Les deux équipes de France ont fait vibrer le public toulousain venu en nombre ce samedi à Ernest-Wallon. Les filles de David Courteix étaient pourtant sous pression après leur défaite face à l’Irlande en ouverture de ce tournoi. Elles ont réussi l’exploit de battre l’Australie, deuxième nation mondiale, lors du dernier match de poule pour se qualifier en quart de finale. Un exploit d’autant plus grand qu’elles étaient menées 12 à 0 dans ce match décisif. Elles ont réussi à renverser le score grâce notamment à un doublé de Joanna Grisez. La flèche tricolore parvenait encore à inscrire un doublé lors du quart de finale face à la Grande-Bretagne pour permettre une nouvelle fois aux Bleues de reprendre l’avantage au tableau d’affichage et ainsi se hisser dans le dernier carré où elles affronteront les invincibles néo-zélandaises qui ont remporté cinq des six tournois déjà disputés cette saison. Mais les Bleues sont plus déterminées que jamais. "C’est une journée parfaite car nous avons gagné nos deux matchs mais surtout nous avons montré notre vrai visage", reconnaissait ainsi Carla Neisen.

"Nous avons réussi à nous remobiliser après notre défaite face à l’Irlande. C’est ça le Seven. Rien n’est jamais fini. Je suis très fière de toute l’équipe. Nous devons garder ça pour la demi-finale et j’espère la finale. Face à la Nouvelle-Zélande, il n’y aura pas de questions à se poser. Il faut les jouer en les pressant défensivement. À chaque fois que nous y sommes parvenus, nous avons pris du plaisir et on a réussi à les faire douter."

Une frayeur en quart de finale pour les Bleus

Chez les garçons, les joueurs de Jérôme Daret ont poursuivi leur sans faute dans ce tournoi, eux qui étaient pourtant tombés dans la poule de la mort. Ils ont d’abord réussi un joli coup lors du dernier match de poule en s’imposant face aux Fidji. Un succès de prestige mais aussi important pour le classement mondial, puisque les Bleus ont ainsi éliminé les Fidjiens et peuvent maintenant espérer les doubler pour prendre place sur le podium à l’issue de la saison.

En quart de finale, les Bleus se sont fait une petite frayeur face à la Grande-Bretagne mais ils ont réussi à inscrire l’essai victorieux après la sirène. L’entraîneur Jérôme Daret pouvait avoir le sourire avant de retrouver la Nouvelle-Zélande en demi-finale : "On valide le travail que l’on fait à l’entraînement et dans l’évolution de nos compétences au fur et à mesure que l’on avance dans la saison. Je suis très content même si on peut mieux s’arranger le dernier match avec un peu plus de consistance dans notre jeu mais l’état d’esprit est là. On joue en équipe, on est solidaires et nos piliers de confiance sont en place. Les joueurs arrivent à s’exprimer dans le cadre de jeu. Il se passe beaucoup de choses dans cette équipe. On repart toujours à zéro lors du troisième jour de compétition. Le VII, c’est l’école de l’humilité. Il faut toujours se remettre en question. Nous avons une petite revanche contre les All Blacks après notre demi-finale à Hong Kong. Nous n’étions pas passés loin et nous l’avons toujours en travers de la gorge. Il faudra gagner les collisions, être présents dans le combat et sur les phases de conquête."

Dans le tableau masculin, le Canada a créé la surprise. La formation canadienne, qui n’était jamais parvenue à se qualifier pour les quarts de finale cette saison, est l’invitée surprise du dernier carré après sa victoire surprise face à l’Australie (12-10). Elle affrontera l’Argentine qui fait forte impression depuis le début du tournoi.

Le programme de dimanche :