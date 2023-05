L’équipe de France à VII s’est qualifiée pour les demi-finales de l’étape de Toulouse du World Rugby Sevens grâce à sa victoire face à la Grande-Bretagne. Les Bleus, invaincus, peuvent viser le podium mondial.

L’équipe de France a dû batailler pour se hisser dans le dernier carré de l’étape toulousaine du World Rugby Sevens. En effet, les Britanniques avaient frappé en premiers lors du quart de finale, menant 7-0 dans une première période stressante. Mais les Bleus réagissaient juste avant la pause grâce à un superbe essai de Jordan Sepho. Le score était de parité à la mi-temps. Les Français ont su accentuer leur pression en début du second acte, poussant leurs adversaires à la faute et pénalisés par deux cartons jaunes coup sur coup. Les hommes de Jérôme Daret en profitaient pour prendre les devants en double supériorité numérique grâce à un essai d’Andy Timo.

Une demi-finale face à la Nouvelle-Zélande

Mais alors que les Français avaient fait le plus dur, la Grande-Bretagne parvenait à recoller dans la dernière minute de ce quart de finale qui devenait irrespirable. Il restait une dernière munition à négocier alors que la sirène avait déjà résonné dans Ernest-Wallon. La France réussissait un dernier mouvement grandiose avec Varian Pasquet pour conclure et libérer tout un stade. Les Bleus affronteront la Nouvelle-Zélande à 13h54 ce dimanche pour une place en finale et avec l'ambition de réaliser leur rêve de remporter une étape cette saison et monter sur le podium au classement mondial.