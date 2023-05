En janvier dernier, Mathieu Acebes s'est rendu coupable d'un très mauvais geste sur Jonathan Danty. Un coup de tête au sol qui lui aura valu neuf semaines de suspension. Dans les colonnes de Midi Olympique, le Perpignanais s'est livré pour la première fois, et a évoqué le flot de menaces et d'insultes auxquelles il a alors dû faire face.

Mathieu Acebes a craqué le 31 décembre dernier. Alors que l'Usap affrontait La Rochelle, le capitaine catalan a mis un coup de tête à Jonathan Danty, qui était au sol.

Quelques jours plus tard, le joueur perpignanais a été suspendu à neuf semaines de suspension et n'a fait son retour à la compétition que le 15 avril dernier sur la pelouse de Toulon. Depuis sa sanction, l'ailier ou centre catalan n'avait pas communiqué dans les médias. Pour la toute première fois, il s'est livré au Midi Olympique, et avec la sincérité qu'on lui connaît.

"Je vivais une période assez complexe... J'étais même à bout je crois..., a-t-il déclaré. Le capitanat me demande beaucoup d'énergie. En tant que capitaine, je reçois les coups en premier... Avec ce match contre La Rochelle, on était en danger et j'ai craqué, voilà tout..."

Éloigné des terrains pendant de longues semaines, l'ancien joueur de la Section paloise a pu compter sur le soutien de ses coéquipiers : "Ce sont mes copains qui m'ont sauvé de toute cette merde parce que je n'aurais pas eu la force de tout porter tout seul."

"On a insulté ma mère et ma grand-mère"

Les jours qui ont suivi son geste ont été rythmés par une vague de haine sur les réseaux envers l'ailier ou centre de l'Usap. Dans sa prise de parole, l'intéressé évoque ces messages difficiles à encaisser : "Les réseaux sociaux sont un espace bien plus violent que ne le sera jamais un terrain de rugby. On m'a traité de raciste, de facho, de nazi... On a insulté ma mère, ma grand-mère... On m'a dit qu'on m'attraperait dans une rue sombre et qu'on me fracasserait..."

Désormais de retour à la compétition, Mathieu Acebes ne veut qu'une chose : aider Perpignan à se maintenir en Top 14. Ce samedi, il va affronter le Stade toulousain avec l'envie d'assurer la place de l'Usap dans l'élite la saison prochaine.