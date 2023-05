Le MHR a officialisé l'arrivée de Sam Simmonds, le numéro huit d'Exeter, pour trois saisons. Il remplacera à Montpellier Zach Mercer, de retour en Angleterre dans le club de Gloucester.

Sam Simmonds sera bien un joueur du MHR la saison prochaine. Montpellier a officialisé l'arrivée de l'international anglais pour deux saisons, plus une en option. Âgé de 28 ans, il était un joueur cadre d'Exeter, où il a réalisé le doublé en 2020. Avec les Chiefs, il a marqué 82 essais en 122 matchs. Il a aussi porté le maillot des Lions Britanniques en 2021.

Le manager du club Philippe Saint-André s'est exprimé sur sa nouvelle recrue, tout en regrettant la perte de Zach Mercer, qui quittera le club pour rejoindre Gloucester, dans l'optique de retrouver le XV de la Rose. "Le départ de Zach Mercer est évidemment une grosse perte pour le club tant il a été exceptionnel pendant deux saisons. Mais nous avons la chance d'avoir recruté Sam Simmonds qui évolue dans un registre différent mais qui est également un excellent numéro 8 capable d'évoluer en troisième ligne aile. Sam est un joueur de classe mondiale, son pedigree et ses statistiques sont impressionnants. Nos supporters se souviendront de son "Hat trick" au GGL Stadium la saison dernière et de sa grosse performance lors du huitième de finale à Exeter. Nous comptons sur lui pour nous amener tout son talent et ses qualités de vitesse et d'explosivité. Nous avons hâte de l'accueillir à Montpellier."