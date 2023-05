Alors que Montpellier recevra le Stade rochelais pour cette 25ème journée de Top 14, le directeur du rugby Philippe Saint-André a déclaré ne pas avoir retenu deux joueurs dans son groupe.

Philippe Saint-André a tranché. L'ancien sélectionneur du XV de France a pris la décision de ne pas retenir deux joueurs dans le groupe pour la Rochelle, selon les informations de Midi Libre. "Ils ne sont pas retenus dans le groupe cette semaine. [...] Mais ça fait partie d'un groupe, d'un vestiaire, d'un club. Au coup de sifflet final, on n'allait pas s'embrasser sur la bouche. Heureusement qu'il y a eu des tensions !" Sans les nommer directement, on pourrait penser qu'il vise le pilier droit Mohamed Haouas et le deuxième ligne Paul Willemse. Il y a eu des tensions dans le vestiaire héraultais après la défaite face à Brive entre les deux joueurs internationaux et Philippe Saint-André. Un épisode qui avait été coupé court par l'intervention du capitaine Yacouba Camara, rapport Midi Libre.

Pour rappel, le Montpellier Hérault Rugby est actuellement 10ème du Top 14 avec 50 points. S'ils ne sont pas définitivement éliminés de la course au top 6, ils sont tout de même en mauvaise posture. Le champion de France pourrait donc ne pas être en mesure de défendre son titre.