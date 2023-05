Alors qu'un chassé-croisé à distance s'était instauré avec Brive samedi dernier, l'échec à Lyon oblige les Catalans à l'exploit face à Toulouse pour la prochaine réception à Aimé-Giral. Entre conviction et mission, c'est tout un club, appuyé par ses supporters, qui devra se sublimer pour conserver la treizième place du championnat. Décryptage.

Le palpitant résonne encore chez les aficionados du côté de la Catalogne. Pour Perpignan, qui fut virtuellement assuré d'un match de barrage, le verdict sera autre, Brive ayant sauvé provisoirement sa peau à Montpellier et change donc la physionomie du dernier virage à amorcer. Une péripétie supplémentaire pour l'Usap, qui ne devra son salut que par sa propre capacité à s'évader de la zone rouge.

L'ailier Lucas Dubois, habituel titulaire, raconte comment il a vécu l'étape lyonnaise sur le banc de touche :"C'était plein de rebondissements et on croyait vraiment à la victoire. Lyon avait sorti la grosse équipe et mes coéquipiers méritaient mieux sur ce qu'on a proposé. Puis comme tout le monde, je suivais le match des Brivistes et en 5 minutes, tout s'est cassé la figure." L'émotion au rendez-vous, le cœur qui battait la chamade, beaucoup de sentiments se sont entremêlés. Et la sentence est irrévocable, les Corréziens ont relancé le match de la place de barragiste et les deux dernières journées scelleront jusqu'au bout un scénario décidément intenable.

Regarder droit dans les yeux Toulouse

Pour parvenir à leurs fins, les Haut-Garonnais se dresseront sur leur route tout d'abord. Pas le chemin le plus praticable, mais qui condamne les Perpignanais à magnifier cette réception capitale. Le genre de prestation aboutie qu'on parvient à extérioriser au moment opportun comme la saison dernière face aux Stadistes avec en prime un bonus offensif (36-13).

Lucas Dubois, à la lutte pour un ballon aérien au GGL Stadium contre le MHR Icon Sport - Alexandre Dimou

Le contexte sera peut-être différent, mais qu'importe, les hommes de Patrick Arlettaz seront attendus sur leur investissement. Une spécialité locale généralement, l'ailier poursuit :"Des motifs encourageants, il n'en manque pas. Mais une seule chose compte, ce sont les points et pas forcément le contenu qu'on aura engendré. Rivaliser, c'est une chose, quand tu plaques et que tu avances, c'est plutôt bon signe. Mais on a encore perdu le week-end dernier, et le travail de la vidéo en début de semaine doit nous permettre d'améliorer encore et toujours nos erreurs pour affronter Toulouse comme il se doit." La note artistique n'étant jamais bonne conseillère lorsqu'il s'agit d'évoquer la comptabilité.

L'Usap taillée pour la prouesse ?

Envisager une autre issue que le maintien serait perçue comme une offense, en comparaison avec une saison régulière démontrant pléthores d'arguments notables sur la table. Mais la concurrence s'en contrefiche et jouera aussi sa partition, et le mano à mano que proposera le duel à distance entre Brive et Perpignan sera sulfureux.

Le joueur du cru qui peut également couvrir le poste d'arrière est impatient d'en découdre :"Notre destin passe par une victoire face aux Toulousains. Ce match, on l'attend tous avec hâte. L'engouement est exceptionnel, le stade s'est rempli en moins de 24 heures. On affronte la meilleure équipe du championnat, ça passera par une énorme défense. Et puis on continuera à tenter de se régaler offensivement. Et le plus important, le pragmatisme, le reste on verra bien." Le terme est imminent, l'achèvement de tout un travail aussi. L'Usap ne pourra se soustraire du combat, c'est inscrit dans son ADN comme dans d'autres bastions historiques.