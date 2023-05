Après avoir été poursuivi durant de très longues semaines par une série de blessures, Camille Chat a fait samedi dernier son retour à la compétition, face à Bayonne. Et espère, ce week-end face à Toulon, pousser le Racing vers la qualif’…

La saison du Racing 92 est au mieux inégale, au pire poussive et à ce sujet, le président du club francilien Jacky Lorzenzetti nous expliquait récemment : "Les gens l’oublient mais nos trois meilleurs joueurs supposés ne répondent pas au rendez-vous cette saison : Virimi Vakatawa, Bernard Le Roux et Camille Chat, lequel promène des blessures à répétition. L’un d’entre-eux a arrêté sa carrière (Vakatawa) et pour Bernard, même si rien n’est encore acté, il est possible qu’il ne puisse pas rejouer au rugby."

Si la carrière de Virimi Vakatawa est bel et donc bien terminée et si celle de Bernard Le Roux est toujours au point mort, le club des Hauts-de-Seine retrouve en revanche son talonneur Camille Chat au meilleur des moments, soit pour la dernière ligne droite du championnat. Lui ? Après un début de saison plutôt encourageant, il a hélas accumulé les pépins physiques, le dernier en date étant une fracture du radius survenue en pleine séance de musculation, au Plessis-Robinson…

Un avenir international toujours très incertain…

Alors, la malédiction poursuivant le talonneur international (27 ans, 33 sélections) est-elle sur le point de connaître son terme ? Il semblerait que oui et samedi dernier, face à l’Aviron bayonnais (55-14), l’enfant de Bourgogne a réalisé une excellente entrée en jeu, apportant toute son énergie à son équipe dans le jeu courant et offrant surtout à la mêlée du Racing un aspect indéniablement plus dominant. De toute évidence, le retour à la compétition de Camille Chat (neuf titularisations en Top 14 cette saison) arrive donc au meilleur des moments pour le club du 92, lequel jouera samedi soir au Havre et face à Toulon un véritable huitième de finale…

Mais Chat peut-il rêver aujourd’hui davantage et croire à une place dans ce groupe France qui débutera sa préparation pour la Coupe du monde en juin prochain ? Disons que le talonneur francilien, même s’il est toujours suivi de près par l’entraîneur des avants tricolores William Servat, a perdu du terrain dans la hiérarchie du poste ces trois dernières années : sauf catastrophe, Julien Marchand et Peato Mauvaka sont certains de participer à la compétition planétaire quand Pierre Bourgarit semble aujourd’hui le mieux armé pour les accompagner… Dès lors…