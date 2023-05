Les deux arbitres français Mathieu Raynal et Pierre Brousset ont été désignés pour officier pendant la prochaine Coupe du monde de rugby 2023 en France. Mathieu Raynal sera arbitre central alors que Pierre Brousset sera arbitre assistant.

Ils seront en tout 25 hommes et une femme à participer à l'arbitrage lors l'évènement le plus attendu de la planète rugby en 2023. Parmi eux, deux arbitres français expérimentés ont été appelés, il s'agit Mathieu Raynal (41 ans) et Pierre Brousset (34 ans). Le premier nommé était déjà présent lors de la dernière édition au Japon en 2019. Il avait notamment été arbitre central lors d'Afrique du Sud - Namibie (57-3), Japon - Écosse (28-21) et Australie - Uruguay (45-10) en phase de poule. Il avait été arbitre assistant lors du quart de finale Angleterre - Australie (40-16) et pour terminer en beauté, il avait épaulé Jérôme Garcès lors de la finale remportée par l'Afrique du Sud face à l'Angleterre (32-12). De son côté, Pierre Brousset n'a lui jamais été convoqué pour une phase finale de Coupe du monde et découvrira donc cela pour la première fois dans son pays, en France. L'Irlandaise Joy Neville devient la première femme arbitre à être présente pour une Coupe du Monde de Rugby masculine où elle sera missionnée à la TMO. Elle avait déjà arbitré la finale de la Coupe du monde féminine 2017.

"On ne prépare pas des arbitres mondialistes en deux ans"

Le patron des arbitres français Franck Maciello s'est exprimé sur ces nominations, avec une pointe de regrets : "Il me faut aussi ajouter que nous avons dû faire face à deux arrêts inattendus, deux cadres qui ont choisi une autre orientation professionnelle, et qui étaient pourtant sur les rangs de l’édition 2023. Et on ne prépare pas des arbitres mondialistes en deux ans, la preuve, World Rugby procède à sa revue d’effectif dès N-3. [...] C’est une très grande déception naturellement, mais également une incompréhension. [...] et même si on ne prépare pas des mondialistes en un clin d’œil, il nous semblait qu’au regard de ses performances internationales et nationales, Tual Trainini avait toute sa place au moins comme assistant, et Eric Gauzins comme TMO. Les sélectionneurs de World Rugby en ont décidé autrement, ils doivent certainement avoir des raisons valables et des critères de choix objectifs, même si au travers des matches que nous observons, cela ne saute pas aux yeux de prime abord."

La liste complète des arbitres Arbitres Nika Amashukeli (Géorgie), Wayne Barnes (Angleterre), Nic Berry (Australie), Andrew Brace (Irlande), Matthew Carley (Angleterre), Karl Dickson (Angleterre), Angus Gardner (Australie), Ben O’Keeffe (Nouvelle-Zélande), Luke Pearce (Angleterre), Jaco Peyper (Afrique du Sud), Mathieu Raynal (France), Paul Williams (Nouvelle-Zélande). Arbitres assistants Chris Busby (Irlande), Pierre Brousset (France), James Doleman (Nouvelle-Zélande), Craig Evans (Pays de Galles), Andrea Piardi (Italie), Christophe Ridley (Angleterre), Jordan Way (Australie). Arbitres vidéos - "Television Match Officials" (TMO) Brett Cronan (Australie), Tom Foley (Angleterre), Marius Jonker (Afrique du Sud), Brian MacNeice (Irlande), Joy Neville (Irlande), Brendon Pickerill (Nouvelle Zélande), Ben Whitehouse (Pays de Galles).

Pour rappel, la Coupe du monde 2023 débutera le 8 septembre au Stade de France et s'achèvera dans ce même lieu pour la finale le 28 octobre.