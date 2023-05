Alors que Soyaux-Angoulême vient d'obtenir son maintien en Pro D2, les dirigeants du club charentais sont à la recherche d'un nouveau manager pour remplacer Vincent Etcheto. Le nom d'Alexandre Ruiz, actuellement entraîneur adjoint à Montpellier serait dans les tuyaux.

Soyaux-Angoulême s'est offert son maintien en Pro D2 dans les derniers instants de la phase régulière sur la pelouse d'Oyonnax le week-end dernier. Au lendemain de cette fin de saison terminée en beauté, les dirigeants du SA XV doivent désormais se tourner sérieusement vers le futur. Arrivé en octobre 2020 en Charente, Vincent Etcheto avait annoncé il y a quelques semaines qu'il quitterait le club à l'issue de la saison. Pour le remplacer, le club semble déjà avoir sa petite idée. Comme annoncé dans les colonnes de l'Equipe, c'est Alexandre Ruiz qui pourrait reprendre les rênes.

Ruiz, futur manager de Soyaux Angoulême ?

Arrivé à l'été 2021 à Montpellier, l'ancien arbitre international pourrait donc faire ses valises très prochainement. En contrat jusqu'en 2025, le club héraultais serait ouvert à la discussion pour libérer Alexandre Ruiz plus tôt que prévu. Celui qui est actuellement en charge des attitudes au contact, des rucks et de la discipline au MHR pourrait prendre une autre dimension en prenant les rênes du SA XV. Si les négociations aboutissent, Alexandre Ruiz débarquerait en Charente pour tenter de faire perdurer Soyaux-Angoulême en Pro D2. Il travaillerait notamment aux côtés de Tanguy Kerdrain et Guillaume Laforgue.