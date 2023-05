Vincent Etcheto a annoncé en conférence de presse ce mardi après-midi qu'il ne poursuivra pas son rôle de manager de Soyaux-Angoulême, que le club se maintienne ou non.

Avec l'incertitude sportive qui plane au-dessus de Soyaux-Angoulême, en ballottage pour le maintien avant la dernière journée de Pro D2, va forcément le manque de visibilité pour la saison à venir. Vincent Etcheto, qui demandait il y a peu, davantage de réponses à ses questions, en a donné une sur son avenir : il ne restera pas dans le club charentais.

En conférence de presse ce mardi après-midi, le manager angoumoisin a annoncé : "Il faut faire la place aux autres, il y a beaucoup de CV qui circulent, c’est très bien. C’est normal, c’est logique, a-t-il exprimé, tout en réfutant les pistes qui l'envoient entraîner en Nationale l'an prochain. Ce n’est pas que je dénigre le Nationale, mais on a galéré. Je suis arrivé (à l’automne 2020, N.D.L.R.), on a galéré. L’an dernier, c’était la galère. Cette année, on a galéré. Je ne dis pas que je mérite mieux que ça, mais mon vieux corps malade me dit qu’il faut un peu respirer."

Pour rappel, le technicien vit toujours dans le Pays basque. Il fait donc le trajet plusieurs fois par semaine. "Si on descend en Nationale, ce sera un constat d’échec pour moi. Personnellement, je n’aurai pas réussi à stabiliser ce club en Pro D2." Le SAXV doit obtenir un point à Oyonnax ce vendredi pour espérer se sauver. Quant à Carcassonne, l'USC a pour l'obligation de prendre cinq points contre Aix-en-Provence.