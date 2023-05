Le barrage d'Élite 1 entre Lézignan et Saint-Gaudens ne sera pas allé à son terme. À dix minutes du coup de sifflet final, l'arbitre de la rencontre a été contraint d'arrêter le match. La raison ? Une bagarre entre joueurs et supporters en tribunes. La victoire des Lézignanais (46-12) est tout de même confirmée.

Il y a des comportements que rien ne peut excuser. Ce week-end, les treizistes de Lézignan et Saint-Gaudens se retrouvaient pour se disputer une place dans le dernier carré d'Élite 1. Déséquilibré sur le terrain, ce barrage restera dans les annales pour de mauvaises raisons.

En effet, l'arbitre de la rencontre a été obligé d'écourter la partie. Alors que les deux équipes étaient au coude à coude à la cinquantième minute de jeu (18-12), le second acte s'est tout d'un coup tendu. Une bagarre générale a dans un premier temps éclaté entre les vingt-six acteurs, ponctuée de trois cartons jaunes. Quelques minutes plus tard, alors que les Lézignanais avaient fait la différence sur le pré (46-12), une échauffourée a alors débuté... dans les tribunes entre les supporters des deux camps.

"Certains joueurs n'ont pas su gérer leur nervosité"

Voyant ce qu'il se passait à côté du terrain, des joueurs commingeois ont alors décidé de quitter le rectangle vert pour aller en découdre. Quelques secondes plus tard, la rencontre a donc été arrêtée. Dans les colonnes de La Dépêche du Midi, Cyril Moliner, entraîneur adjoint de Saint-Gaudens n'a pas mâché ses mots : "On sait qu’on aurait pu revenir au score mais on fait trop de fautes, on a voulu faire trop vite, on a été trop impatient. À la fin, certains joueurs craquent, n’ont pas su gérer leur nervosité. C’est petit. On a encore des progrès à faire. On s’excuse platement auprès du club de Lézignan."

Une affaire qui aura quelque peu gâché la fête. Néanmoins, Lézignan retrouvera Limoux ce week-end en demi-finale de l'Élite 1.