Le talonneur de la Section paloise Lucas Rey était forcément heureux de la victoire bonifiée acquise face à Castres (40-3) mais il ne voulait pas encore parler de maintien alors que son équipe compte maintenant huit points d’avance sur Perpignan à deux journées de la fin du championnat.

Est-ce le match le plus maîtrisé de la saison ?

Quand on voit le résultat on peut le penser. Mais on a quand même pris le feu de temps en temps. On se fait prendre défensivement assez facilement deux ou trois fois, mais l'état d'esprit a été irréprochable pour rattraper ces petites erreurs. Je ne sais pas si c’est le match le plus abouti.

Vous avez encore pris un point de bonus, le quatrième offensif et le neuvième de la saison. Qu’est-ce que cela veut dire ?

Par rapport aux autres années, on grandit. Nous avions peut-être plus de victoires par le passé mais moins de bonus. Quand on perd on est dans les clous, même si l'on préférerait gagner les matchs. C'est bien de prendre des bonus, offensif quand on fait de bonnes performances pour nous récompenser totalement et défensivement quand nous sommes pas loin d’une victoire.

Êtes-vous aussi heureux du jeu pratiqué ce soir alors que ce n’est jamais facile de se libérer en jouant le maintien ?

Honnêtement, même si nous sommes fatigués à la fin du match nous sommes fiers et heureux de pratiquer un jeu comme ça. Tout le monde a pris du plaisir sur le terrain et c’est quelque chose que l’on voulait retrouver après les matchs face à Clermont et Brive, où nous étions pas forcément là-dessus. Ce soir, je suis fier du jeu que l’on pratique. Nous avons réussi à être solides et agressifs mais on arrive aussi à faire vivre le ballon. C'est aussi L’ADN de la Section.

La bière va-t-elle avoir le goût du maintien ?

Si on fait les comptes ce n'est pas fait. Ce n’est donc pas fait. Et quand on voit la performance de Perpignan aujourd’hui c'est encore moins fait. Il va encore falloir sortir deux performances comme ce soir si on veut se maintenir. Nous avons fait un pas, je ne vais pas mentir, mais tant que ça ne sera pas fait mathématiquement, ça ne sera pas fait dans nos têtes.