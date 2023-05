Toulon - La Rochelle : à quelle heure et sur quelle chaîne TV voir le match de la 24e journée de Top 14

C'est au Vélodrome de Marseille que les Toulonnais attendront le Stade rochelais ce samedi à 21h05. Le RCT doit creuser l'écart pour assurer sa place dans le top 6 alors que La Rochelle doit consolider sa deuxième place au classement...

À l'occasion de la 24e journée du championnat, Toulon recevra La Rochelle dans l'antre du football marseillais. C'est au Vélodrome que les deux équipes s'affronteront. Le rendez-vous est fixé à 21h05. Pour ceux qui n'auront pas la chance d'être en tribunes, ce match sera diffusé en direct sur Canal +.

Cette rencontre sera arbitrée par M. Cayre qui sera assisté de MM. Nuchy et Coussan. M. Lafon sera en charge de la vidéo. En ce qui concerne les commentateurs de ce Toulon - La Rochelle, c'est Bertrand Guillemin et Jonathan Wisneiwski qui donneront de la voix. En bord terrain on retrouvera Gaspard Augendre.

Alors que Toulon aura à cœur de s'imposer pour s'assurer une place dans les six premières places du championnat, La Rochelle devra batailler pour conserver sa deuxième place...