Très remonté contre ses joueurs après leur victoire contre le cours du jeu face à l’Usap, l’entraîneur des avants lyonnais Coenie Basson ne s'en est pas caché lorsqu’il s’est présenté face aux micros, en conférence de presse.

Quel est votre analyse de cette très difficile victoire sur l’Usap ?

D’abord, je veux féliciter Perpignan : quel match ils ont fait ! On savait qu’ils n’allaient rien lâcher, ils méritaient mieux que ça. Il n’y a pas grand-chose qui m’a plu. De notre côté, ça a été un « no show ». un exploit individuel nous sauve le match et heureusement, sinon on serait tous en train de pleurer dans le vestiaire. On sortait pourtant de 4 défaites d’affilée, on était à la maison, et pourtant il n’y a pas eu grand-chose. J’ai pris 10 ans sur ce match. Ça reste une victoire, ça fait 4 points. Mais que d’erreurs ! On se précipite, on est égoïste, on a vu trop de choses individuelles. On ne s’est pas respecté, on n’a pas respecté le club, on n’a pas respecté l’institution. Si tu veux jouer seul, va au tennis ou au padel ! Ce soir, on a été irrespectueux. Ce n’est pas le Lou, ce n’est pas ce qu’on veut être. Il faut se regarder dans le miroir, retourner au boulot et bien réfléchir à ce qu’on veut faire su Stade français ou à Bayonne ces prochaines journées.

Ce n’est pas la première fois que ce genre de scenario se produit...

Cela fait des années que ça dure. Ce n’est pas la première fois, j’espère juste que c’est la dernière. Il faut rapidement trouver des solutions ensemble, parce que si on fait ça individuellement on va mourir. Nous, on doit travailler plus dur que les autres. Si notre but est vraiment de se qualifier, il faut qu’on se regarde sérieusement. Il n’y a pas d’excuse à faire valoir.

Pourtant, vous l’avez emporté. On l’oublierait presque...

Si on est ambitieux comme on l’est, on ne peut pas s’en contenter. Perpignan méritait mieux ce soir, comme je l’ai dit. On va regarder en détail ce qui s’est passé, on va continuer à avancer, mais il ne faut surtout pas baisser la tête. Dans le vestiaire, le manager et le président ont parlé, les joueurs se sont parlés entre eux aussi. Il s’est dit des choses très fortes, et tout le monde était d’accord sur le fait qu’on ne peut pas accepter ça.

Cela n’est pas la première fois qu’à Lyon, les joueurs se « disent les choses ». Mais rien en semble vraiment changer...

Oui, mais est-ce qu’ils se disaient la vérité ? C’est facile de parler derrière, de cacher les choses. En tout cas, là, dans le vestiaire, je vous promets qu’ils se sont parlés sévèrement.

Pour parler crûment, y a-t-il un malaise autour de ce groupe ?

Non. On manque juste de confiance. Dans le sport de haut niveau, quand tu manques de confiance, c’est ça qui fait la différence. Je sais très bien que tout le monde veut créer des failles entre nous mais ne cherchez pas : il n’y a pas de faille. J’en suis sûr et certain. Il n’y a pas de faille, pas de mauvaise ambiance. C’est juste que quand manque de confiance, certains se cherchent des excuses… Et on ne peut pas accepter d’excuses.

D’autant que le potentiel est là pour faire beaucoup mieux...

Ce qui me rend fou, justement, c’est le potentiel de ce groupe. On a des talents énormes, mais il manque ce déclic qui fait qu’on ira plus loin ensemble. C’est pour ça qu’il faut faire encore plus que les autres. Pourtant, ce groupe a du caractère, on l’a déjà vu dans la saison. J’espère qu’il va le montrer à nouveau d’ici la fin de la saison.