Pro D2 - En battant Vannes 27-24, Grenoble s'est assuré la deuxième place du classement lors de la dernière journée de Pro D2 ce vendredi. Les Grenoblois recevront leur adversaire au stade des Alpes lors de la demi-finale tandis que Vannes ira jouer son quart de finale à l'extérieur après cette défaite.

Dominé dans les 20 premières minutes, Grenoble a assuré l'essentiel en première période en marquant trois essais pour battre Vannes au stade des Alpes (27-24) lors de la 30e journée de Pro D2. Grenoble termine deuxième de la phase régulière et se qualifie directement pour les demi-finales. Mauvaise opération en revanche pour Vannes qui s'est réveillé trop tard pour espérer s'imposer et termine cinquième. Les Vannetais joueront leur quart de finale à l'extérieur.

Un premier acte à sens unique

Vannes pourra regretter son début de match car malgré une nette domination territoriale, les visiteurs n'ont marqué que trois points en 20 minutes avant de se faire punir par Grenoble. Sur une pénalité rapidement jouée par Julien Farnoux, l'arrière grenoblois a éliminé une grosse partie de la défense vannetaise avant de servir Eric Escande pour le premier essai de la rencontre (7-3, 21'). Une double sanction pour Vannes qui a en plus vu Théo Beziat prendre un carton jaune sur cette action après un plaquage à l'épaule sur Farnoux qui n'avait plus le ballon. Après une pénalité manquée par Jean Chezeau, Vannes s'est à nouveau fait punir.

Sur une pénalité lointaine, Thomas Fortunel a vu le ballon touché le poteau mais Terrence Hepetema a été le plus rapide pour récupérer le ballon et il a pu servir Luka Goginava qui a résisté à trois plaquages dans les 22 mètres pour pouvoir aplatir (14-3, 30'). Trois minutes plus tard, Grenoble s'est donné encore plus d'air grâce à son meilleur marqueur Karim Qadiri qui a inscrit un essai acrobatique, évitant la touche d'un rien pour aplatir après une passe de Lucas Dupont sur l'aile droite (21-3, 35').

Le sursaut d'orgueil de Vannes

Au retour des vestiaires, les Grenoblois ont plus un peu plus d'avance sur une pénalité de Fortunel (24-3, 53'), avant de subir le sursaut d'orgueil des Vannetais. À l'heure de jeu, le demi de mêlée Michael Ruru a profité d'un très bon travail de ses avants sur un ballon porté pour marquer le premier essai de Vannes (24-10, 61'). Il a été imité en toute fin de match par Nathanael Hulleu, remplaçant au coup d'envoi, qui a conclu une superbe action où Nicolas Freitas a accéléré sur plus de 40 mètres (27-17, 79'). Entre-temps, Romain Trouilloud avait passé une nouvelle pénalité (27-10, 72'), qui s'est avérée cruciale dans cette fin de rencontre car Vannes a marqué un troisième essai après la sirène par Cyril Blanchard sur un ballon porté (27-24, 82').

Les Vannetais échouent à trois points de Grenoble et inscrivent le point de bonus défensif, insuffisant néanmoins pour rester à leur quatrième place qu'ils possédaient avant la rencontre. En effet, Nevers s'est imposé contre Montauban, récupère la quatrième place et recevra donc cette formation de Vannes lors du quart de finale le jeudi 11 mai. De son côté, Grenoble recevra le vainqueur de Mont de Marsan - Agen en demi-finale le samedi 20 mai.