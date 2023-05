Cette semaine, Rugbyrama vous offre des places pour aller voir les finales des coupes d'Europe à Dublin, les 19 et 20 mai. Pour participer au concours, rien de plus simple : il faut suivre les instructions données sur la publication Twitter, Instagram ou Facebook de Rugbyrama.

Vous êtes supporters rochelais, toulonnais ou tout simplement un amateur de rugby ? Tentez votre chance pour vivre au plus près les finales de Champions Cup et Challenge Cup les 20 et 21 mai, à Dublin.

Rugbyrama vous propose un concours, dans lequel il est possible de gagner un lot de deux places pour chaque match. Pour rappel, la finale de Challenge Cup entre Toulon et Glasgow se jouera le vendredi à 21 heures, tandis que celle de Champions Cup aura lieu le samedi à 17h45.

Pour gagner les places, vous devez suivre les indications suivantes :

Sur Twitter

Pour gagner le lot de deux billets pour chaque match sur Twitter, il faut suivre @RugbyramaFR et retweeter la publication qui parle de ce jeu concours.

On vous offre vos places pour les finales du @staderochelais et du @RCTofficiel !\ud83d\udd25



Pour gagner un lot de deux billets pour chaque match, follow @RugbyramaFR et RT cette publication ! pic.twitter.com/ORrG2xr6ok — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 4, 2023

Sur Instagram

Pour gagner le lot de deux billets pour chaque match sur Instagram, il faut suivre @Rugbyramafr, aimer la publication, la commenter et la partager en story !

Sur Facebook

Pour gagner le lot de deux billets pour chaque match sur Facebook, il faut liker le post de Rugbyrama et le partager.

Bonne chance !