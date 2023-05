Après son élimination en demi-finale de Champions Cup, le Stade toulousain a repris le chemin de l’entraînement pour préparer la réception de l’Union Bordeaux-Bègles ce dimanche au Stadium.

Grand soleil et température estivale ce mercredi après-midi lors de l’entraînement ouvert du Stade toulousain. Avec la présence en bord de terrain de nombreux enfants et supporters en raison de la semaine de vacances, il régnait autour d’Ernest-Wallon un petit air de vacances. Enfin autour de la pelouse, car les joueurs d’Ugo Mola étaient bel et bien au travail pour préparer la réception de l’Union Bordeaux-Bègles ce dimanche au Stadium. Un match qui se jouera à guichets fermés puisqu’il est impossible de trouver une place depuis plus d’une semaine. C’est le genre de rendez-vous et d’évènement qui permet de se recentrer et de basculer pleinement sur le championnat après l’élimination en demi-finale de Champions Cup sur la pelouse de Dublin face à la province du Leinster.

A lire aussi : Vidéo. "Le réalisateur de ce Leinster - Toulouse n'aurait pas dû être Irlandais"

Quelques joueurs manquaient néanmoins à l’appel. À commencer par Pierre-Louis Barassi, blessé samedi dernier (ischio). Dimitri Delibes, forfait aussi avant l’échéance européenne, était lui aussi logiquement absent. De son côté, le deuxième ligne Thibaud Flament a quitté le centre d’entraînement avant le début de la séance collective, en raison d’un protocole commotion qu’il doit observer. De son côté, le troisième ligne international François Cros était exempté de la séance pour privilégier la récupération. Les blessés Melvyn Jaminet (cheville) et Ange Capuozzo (omoplate) sont à l’infirmerie, tout comme Sofiane Guitoune (mollet).

A lire aussi : Champions Cup - "La sortie de Barassi nous a fait du mal", Pita Ahki revient sur la réorganisation de Toulouse face au Leinster

En raison des absences, la composition toulousaine pour affronter Bordeaux ne devrait pas comporter beaucoup de surprises. Juan Cruz Mallia et Santiago Chocobares se sont succédés au poste de deuxième centre aux côtés de Pita Ahki, même si le premier semblait partir avec une longueur d’avance pour endosser le numéro 13. Arthur Retière prendrait donc place à l’aile, mais il pourrait aussi assurer le rôle de demi de mêlée remplaçant en cours de match, puisque cette option a été travaillée pendant la séance d’entraînement.