Lapasset, l'homme qui a fait revenir le rugby aux Jeux olympiques

Le chef d'œuvre de l’ancien président de la FFR Bernard Lapasset fut sans doute le retour du rugby aux Jeux olympiques, sous la forme du sept. Décision prise en 2009, effective en 2016.

Le bâton de maréchal de Bernard Lapasset, ce fut incontestablement le retour du rugby aux Jeux olympiques, mais sous une forme nouvelle, le rugby à sept. Notre sport en avait été exclu en 1924 après les graves incidents des Jeux olympiques de Paris qui impliquaient la France d’ailleurs. Le ballon ovale resta éloigné du mouvement olympique jusqu’en 2009 quand le CIO accepta officiellement le retour du rugby pour l’ édition qui devait se tenir sept ans plus tard, en 2016, à Rio de Janeiro. Il avait donc mis 92 ans à revenir et Bernard Lapasset y avait travaillé intensément depuis son poste de président de l’International Board devenu World Rugby.

Bernard Lapasset, l'ancien président de la FFR s'est éteint mardi en début de soirée, à l'âge de 75 ans. L'ensemble de la rédaction de Midi Olympique et de Rugbyrama présente ses plus sincères condoléances à sa famille et à ses proches.https://t.co/nSuIbNAhGA — RUGBYRAMA (@RugbyramaFR) May 2, 2023

Il avait joué la carte d’un jeu censé être plus aéré, plus spectaculaire et donc plus accessible au plus grand nombre. Il avait parfaitement argumenté sur ses avantages. Il devait se jouer via deux mi-temps de sept ou dix minutes, on pouvait jouer deux matchs par jour. Un tournoi à 24 équipes (douze pour les hommes et autant pour les filles) pouvait être aisément casé dans les seize jours que durent le grand rendez-vous sportif. À quinze, une telle compétition aurait été très difficile, même si le foot y parvient tant bien que mal. Comme un retour salutaire de balancier, cet événement fut interprété comme une victoire française grâce à Bernard Lapasset. Lors du vote final, à Copenhague, il obtint 81 voix sur 90 possibles. L’autre sport "réintroduit" en même temps que lui, le golf, se contenta d’un score moins flatteur. "En finale nous n'étions pas favoris. Il y avait 6 sports : le rugby, le golf, le karaté, le squash, le softball et le base-ball. Nous avons terminé premiers devant le golf. On a fait plus de voix que le golf alors que le rugby à 7 n'était pas connu !" expliqua-t-il sur le moment.

Promoteur d’un rugby facile d’accès

On se souvient de la félicité qui imprégnait son discours : "Nous avons porté ce message des valeurs du jeu et avec cette liberté que l'on a en rugby de faire la fête sur le terrain pendant le match - parce qu'on s'amuse même pendant l'effort – et après le match avec cette troisième mi-temps off the field avec toutes les équipes. Aujourd'hui le rugby continue sa vie. On est rentré dans la cour des très grands. Il existe aujourd'hui des façons nouvelles d'aborder le jeu, d'apporter la collaboration de toutes les équipes qui partagent les grands moments des grandes rencontres. Il y a un nombre très important de nouveautés dans l'approche du rugby et le rugby à 7 fait partie de ces images. Le rugby à 7, c'est la contribution de peu de personnes ; on a le sentiment que ça se joue à peu de choses. Et bien non, ça se joue à la continuité qu'il peut y avoir sur le terrain avec toutes les équipes de 7."

Bernard Lapasset avait aussi joué sur l’image d’un sport plus facile d’accès, dans sa pratique, argument sans doute décisif. Longtemps réputé conservateur, le rugby avait inventé un "produit moderne", un ersatz diront les puristes. Le fiasco de 1924 dû à l’irresponsabilité des joueurs français fut donc rattrapé au regard de l’Histoire. Il n’y eut aucun incident à déplorer. Et le rugby olympique permit de sacrer une nation qui n’avait jamais eu de médaille jusque-là, les Fidji. Le conte était parfait.