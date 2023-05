Bernard Lapasset, l'ancien président de la FFR s'est éteint ce mardi en début de soirée, à l'âge de 75 ans. Celui qui fut à l'origine du retour de son sport dans le giron olympique, aura marqué son époque en ouvrant le rugby au professionnalisme.

C'était le 3 novembre 2019 à Tokyo, au lendemain de la dernière finale de Coupe du monde remportée par l'Afrique du Sud. Une salle comble s'était alors levée pour applaudir Bernard Lapasset qui venait de recevoir le trophée "Vernon Pugh" pour services rendus au rugby mondial. C'était l'hommage de World Rugby à l'adresse du Bigourdan et de son ancien président (2008-2016), un dirigeant français qui a marqué l'histoire de son sport, dans l'hexagone et plus encore au niveau international. C'était aussi la dernière sortie officielle de l'ancien président de la fédération française de rugby (1991-2007), frappé par la maladie d'Alzheimer.

Bernard Lapasset s'est éteint ce mardi soir à Louit (Hautes-Pyrénées) un peu moins de 150 jours de la Coupe du monde organisée par la France. C'était un visionnaire, très fin stratège, qui avait su mettre le rugby français sur les rails du professionnalisme. Il laissera un grand vide, au sein d'un sport qu'il avait largement modernisé avant d'embrasser la cause olympique et d'être l'une des chevilles ouvrières du dossier de candidature de Paris pour l'organisation des Jeux Olympiques 2024. A sa famille, ses proches, la rédaction de Midi Olympique adresse ses plus sincères condoléances.