Après la défaite de Toulouse contre les Irlandais du Leinster ce samedi 29 avril à 16h, La Rochelle et le seul espoir français encore en lice pour remporter le titre en Champions Cup. Les Maritimes auront la lourde tâche de tenter de représenter la France ce dimanche à 16 heures contre Exeter à Bordeaux.

Pour la deuxième année consécutive, les Toulousains ne seront pas au rendez-vous de la finale de Champions Cup, les Rochelais sont donc le dernier espoir français en Coupe d’Europe. Après un match poussif contre Gloucester en huitième de finale, La Rochelle a fait un match de très bonne qualité en quart contre les Saracens, (victoire 24 à 10) et jouera sa demi-finale ce dimanche 30 avril 2023.

Les Charentais ont donc logiquement aligné la meilleure équipe possible qui pourrait leur permettre d’aller affronter le Leinster en finale sur leur terre à Dublin. Une victoire permettrait aux Maritimes de faire gonfler leur record d’invincibilité (avec 15 victoires). Cependant, les Jaune et Noir ont aussi un absent de marque, du nom de Jonathan Danty qui ne sera pas présent au centre de l'attaque rochelaise. Son équipe devra donc se débrouiller sans lui et tenter de gagner ce match. Encore une fois, les supporters de La Rochelle devraient jouer leur rôle dans un Matmut Atlantique plein comme un oeuf.

De son côté, Exeter fait son chemin dans cette compétition. Auteurs de matchs très intéressants jusqu'ici, les Anglais ne comptent pas s'arrêter là, ils débarquent en Gironde pour essayer de créer une surprise retentissante. Ils s'agit donc d'un match qui va opposer deux équipes de très haut niveau et qui s'annonce plutôt plaisant à regarder. Les Rochelais, vont-ils prendre le dessus, et s'offrir le droit d'aller affronter le Leinster en finale ?

Le Leinster, une équipe qui réussit aux Rochelais

L’année dernière, les Leinstermen s’étaient inclinés en finale contre les Rochelais au terme d’un match épique qui s’était terminé par un essai d’Arthur Retière en fin de match qui offrait le titre tant convoité à son club, ainsi qu’a ses supporters. Malgré le fait que cette victoire ait été glanée l’année dernière à Deflandre, les Rochelais comptent bien se qualifier pour la finale le 20 mai prochain et tenter un coup de maître en battant le Leinster à domicile pour garder leur titre. Affaire à suivre...