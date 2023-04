Entraineur des avants du Biarritz olympique, Shaun Sowerby ne poursuivra pas l'aventure avec le club basque. Arrivé en 2019, il explique désormais être "en fin de cycle" à Biarritz. En effet, selon Sud Ouest, l'entraineur sud -africain quittera le club à la fin de la saison. Il était arrivé en terre biarrote en 2019 après avoir entraîné les avants des Eastern Province Kings (Afrique du Sud) en 2014, puis ceux de Montpellier (2015-2017).

L'entraîneur des avants du BO, Shaun Sowerby partira du club à la fin de la saison. Arrivé en 2019, il affirme être "en fin de cycle" avec le club, et cédera sa place à l'issue de l'exercice 2022-2023. Pour sa première saison du côté du pays basque en 2019, le championnat s'était arrêté à cause du Covid. Lors de la saison suivante, il avait permis aux Biarrots de remonter dans l'élite après un derby basque d'anthologie (victoire aux tirs au but de Biarritz 6 à 5 qui a fait suite au match nul 6 à 6 dans le temps réglementaire).

Cette apparition en Top 14 fût cependant furtive, malgré de belles victoires à domicile (La Rochelle, le Stade Français, le Racing et Bordeaux avaient perdu des points au stade Aguilera). Cette année, les Rouge et Blanc avaient plûtot bien débuté en enchaînant les victoires, avant de s'éfondrer et de manquer l'opportunité de se battre pour remonter dans l'élite.

Qui pour remplacer Sowerby ?

Le coach a cependant quelques regrets vis-à-vis de cette saison. "Moi en tant qu’entraîneur, je vois le potentiel et mon rôle est d’accompagner et de guider quelqu’un pour qu’il y arrive. Individuellement et collectivement. Si je regarde derrière, je me dis quel dommage". À travers ces mots, on peut percevoir une certaine amertume pour Sowerby qui semble déçut de cette dernière année.

Enfin, Roger Ripol pourrait prendre en main les joueurs du BO, accompagné de Jean-Emmanuel Cassin et Barry Maddocks.