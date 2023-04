Souhaitant se rapprocher de sa famille, le troisième ligne emblématique et co-capitaine de Béziers, Jean-Baptiste Barrère, a demandé à être libéré de sa dernière année de contrat avec l’ASBH. Il quittera le club à la fin de la saison, après huit ans sous les couleurs héraultaises. Le club perd alors l'un des joueurs les plus important de son effectif.

Arrivé de Pau en 2015, Jean-Baptiste Barrère aura passé huit saisons sous le maillot de l’ASBH. Il aura joué 155 matchs en Rouge et Bleu. Dans le communiqué du club, le troisième ligne s’est exprimé : "c’est une page importante qui va se tourner pour moi. J’ai eu la possibilité de me rapprocher de ma famille et de mes amis, et le club a accepté de me libérer avant la fin de mon contrat."

Barrère, un retour dans les Landes ?

Malgré le fait que la saison de l’ASBH ne soit pas vraiment à la hauteur des ambitions que Pierre Caillet et ses hommes s'étaient fixées à l'intersaion, les joueurs souhaitent terminer de la meilleure des manières à domicile. "On fera tout sur le terrain pour remporter ce match, malgré le fait qu'Agen joue la qualification".

Si plusieurs pistes semblent se dessiner pour Jean-Baptiste Barrère, le troisième ligne pourrait bien intégrer l'effectif de Dax la saison prochaine. Actuellement large leader de la Nationale avec 104 points au compteur, l'US Dax fait partie des favoris à la montée en Pro D2...