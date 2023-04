À 136 jours du coup d'envoi de la Coupe du monde, certains joueurs importants du rugby mondial manqueront la compétition, comme le All Black Sevu Reece. D'autres, comme le capitaine sud-africain Siya Kolisi, sont encore très incertains. Tour d'horizon des absences déjà actées et d'autres plus incertaines pour la prochaine édition en France.

La plus prestigieuse des compétitions de rugby, qu'est la Coupe du monde, devrait débuter sans certains de ses ornements. Faute de blessures, plusieurs cadres de différentes sélections seront absents ou sont encore très incertains.

Afrique du Sud : Siya Kolisi

Hier, lundi 24 avril, plusieurs médias sud-africains annonçait la probable absence du champion du monde en titre et capitaine springboks Siya Kolisi (31 ans, 75 sélections), touché sérieusement au genou. L'absence de joueur des Sharks de Durban mettrait forcément un coup dans l'aile au rayonnement international de la compétition.

Nouvelle-Zélande : Sevu Reece et George Bower

Pour lui, la décision est actée : il ne sera pas là. L'ailier des Crusaders (26 ans, 23 sélections, 15 essais) a été victime d'une rupture des ligaments croisés fin mars, comme son club l'a annoncé, lors d'un match contre les Blues en Super Rugby. L'intervention chirurgicale fut nécessaire ; son absence va durer jusqu'à la fin de l'année civile. Une grosse perte pour les Blacks puisqu'il compte 15 essais en 23 matchs en sélection.

Sevu Reece, serial marqueur des All Blacks, face à l'Irlande Icon Sport - Dave Lintott

Trois semaines plus tard, Scott Robertson perdait un autre élément : George Bower. Le pilier gauche (30 ans, 22 sélections) s'est fait opérer du ligament croisé antérieur d'un genou, rompu. Indisponibilité estimée à six à huit mois. "L'opération a été réussie, a indiqué le manager des Crusaders, futur sélectionneur de la Nouvelle-Zélande. Il a subi une reconstruction du ligament croisé antérieur et se remet bien. Lui et Sevu (Reece) sont ensemble en rééducation."

Angleterre : Billy Vunipola et Ollie Chessum

C'est lors du quart de finale de Champions Cup que Billy Vunipola s'est blessé. Le genou est touché, et les Saracens, qui étaient opposés à La Rochelle, ont officialisé le forfait du troisième ligne centre pour la fin de la saison. Pire, le cadet de la fratrie (30 ans, 68 sélections) pourrait rater la Coupe du monde. On ne sait ni la nature de la blessure ni la nécessité d'une opération.

Ollie Chessum, deuxième ligne de l'Angleterre face à l'Italie Icon Sport - Franco Arland

Pour son compatriote Ollie Chessum, un retour est envisagé mais c'est tout aussi incertain. Lors d'un entraînement avec le XV de la Rose, en préparation de la dernière journée du Tournoi des 6 Nations, le deuxième ligne (22 ans, 9 sélections) a été gravement blessé à une cheville. Quand son sélectionneur Steve Borthwick se voulait rassurant, disant qu'il "aurait l'opportunité d'être en forme pour la Coupe du monde", les médias anglais étaient plus pessimistes, tablant davantage sur une absence probable de six mois. Un scénario difficile pour l'Angleterre, étant donné que le joueur de Leicester, qui a été opéré, a pris part aux quatre premiers matchs du Tournoi.

France : Anthony Jelonch

Ce fut la nouvelle marquante du match de la France contre l'Écosse. Anthony Jelonch sortait de la pelouse avant la pause, touché au genou. L'IRM passé à la mi-temps à l'hôpital indiquait que "les ménisques (interne et externe) étaient touchés, et les ligaments croisés antérieurs aussi", raconte-t-il. L'opération a eu lieu le 6 mars et "s'est bien passé".

Le troisième ligne français (26 ans, 25 sélections, 3 essais) est malgré tout optimiste : "De nombreux joueurs sont passés par là. J'en ai discuté avec Julien Marchand, Dorian Aldegheri ou Antoine Dupont. Ils sont tous revenus au top ! J'ai confiance. Je le répète, je serai prêt le 15 août. C'est dans ma tête." D'autant que le Toulousain a reçu un bon signal du staff du XV de France, qui lui a fait savoir qu'il postulait même sans préparation.

Pays de Galles : Josh Navidi

Figure du pays de Galles ces dernières années, Josh Navidi est contraint de raccrocher ses crampons Icon Sport - Focus Images

Là, pas de place au doute. Josh Navidi a annoncé la semaine dernière qu'il mettait un terme à sa carrière. En cause, "une blessure grave au cou", explique-t-il dans une publication sur ses réseaux sociaux : "Même si je savais que ce jour finirait par arriver, je ne pense pas avoir été capable de me préparer à la difficulté de mettre des mots sur l'impact qu'a eu ce jeu sur ma vie." Le troisième ligne aile (32 ans, 33 sélections) était éloigné des terrains depuis le 16 juillet 2022 et une blessure contre l'Afrique du Sud.

Italie : Jake Polledri

C'est la grande frustration de la Nazionale ces dernières années. Son principal franchisseur, Jake Polledri est régulièrement embêté par les blessures. Lors du dernier Tournoi des 6 Nations, le troisième ligne (27 ans, 20 sélections, 4 essais) est revenu après deux ans d'absence sur la scène internationale. Problème, celui qui a quitté Gloucester pour les Zebre (il y a signé pour les trois prochaines saisons) a rechuté à l'épaule lors de son retour avec l'Italie contre l'Angleterre.

Son absence est estimée à trois à quatre mois. "L'objectif est de pouvoir être à disposition de la sélection pour la Coupe du monde 2023", a-t-il exprimé. Sachant l'importance qu'il a aux yeux de la sélection de Kieran Crowley, on se doute que tout va être fait pour qu'il revienne dans les meilleures conditions.