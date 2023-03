Blessé gravement à un genou contre l'Écosse, Anthony Jelonch a indiqué qu'il serait apte à la mi-août. Il espère donc pouvoir postuler pour la Coupe du monde.

Anthony Jelonch est optimiste, et vise un retour pour le 15 août. Le troisième ligne de Toulouse et du XV de France espère donc postuler pour la Coupe du monde qui va débuter le 8 septembre face à la Nouvelle-Zélande. L'international (26 ans, 25 sélections, 3 essais) s'était blessé contre l'Écosse le 26 février (32-21). En empêchant Duhan van der Merwe de marquer, il subissait cette blessure au genou gauche : "Sur le coup, au moment du plaquage sur van der Merwe, je n'ai pas senti une forte douleur, raconte-t-il à l'Equipe. C'était comme une béquille. Je me suis relevé, je boitais un peu, j'ai cherché à me repositionner dans la ligne de défense. Puis je suis sorti, presque en trottinant. À la mi-temps, j'ai été passé une IRM à l'hôpital. Le verdict est tombé : les ménisques (interne et externe) étaient touchés et les ligaments croisés antérieurs aussi. Mais je ne me suis pas écroulé."

Anthony Jelonch sort sur blessure lors du match contre l'Écosse Midi Olympique - Patrick Derewiany

L'opération a eu lieu le 6 mars et "s'est bien passé" : "Je n'ai pas de douleur, la cicatrisation est bonne, l'extension et la flexion de mon genou sont normales, ajoute l'ancien Castrais. [...] Ce sera au ressenti. Je vais être à l'écoute des spécialistes mais aussi de mon corps. À chaque fois que j'aurai un feu vert, je me donnerai à fond pour valider l'étape suivante. De nombreux joueurs sont passés par là. J'en ai discuté avec Julien Marchand, Dorian Aldegheri ou Antoine Dupont. Ils sont tous revenus au top ! J'ai confiance. Je le répète, je serai prêt le 15 août. C'est dans ma tête."

Jelonch postule même sans préparation, lui a indiqué le staff

En ce qui concerne la préparation à la Coupe du monde, les dates à retenir sont celles-ci : le 21 juin le groupe élargi de 42 joueurs qui prépareront le Mondial est annoncé. Quatre jours plus tard a lieu le premier rassemblement, soit le début de la préparation. Enfin, le 21 août, on connaîtra les 33 joueurs qui prendront part à la compétition reine.

Cependant, Anthony Jelonch a reçu des messages encourageants de la part du staff du XV de France : "Le staff m'a dit que rien n'était perdu, que je pouvais prétendre à la Coupe du monde sans faire la préparation estivale. Après six mois de rééducation et de préparation intense, je serai également affûté. En revanche, si je ne me sens pas prêt, j'aurais l'honnêteté de le dire pour ne pas être un poids pour le groupe. Ma carrière ne sera pas terminée. Ce sera une déception mais je reviendrai plus fort. Mais aujourd'hui, à aucun moment, j'imagine ne pas être remis."