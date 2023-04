La Fédération anglaise mène depuis plusieurs mois déjà des discussions pour officiellement abaisser la hauteur limite du plaquage au-dessous du sternum. Une décision qui devrait être votée au mois de juillet prochain et qui ne fait pas l'unanimité dans le monde amateur.

Comment remédier au nombre grandissant de commotions et d'incidents après plaquages ? La RFU semble avoir trouvé une solution : en janvier dernier, le Conseil de la Fédération a entrepris une vaste consultation auprès du public amateur. Plus de 9 000 entraîneurs, joueurs, officiels de match, agents disciplinaires et présidents de club ont été entendus au travers d'un sondage en ligne et de rencontre en forum. Analysée de manière indépendante, l'enquête a permis au conseil de la RFU de voter le jeudi 21 avril l'adoption des modifications de la loi.

La Fédération souhaite définir le nouveau niveau de hauteur du plaquage à partir du 1er juillet 2023 au-dessous de la base du sternum : la zone du ventre. La Fédération souhaite avant tout "améliorer la sécurité des joueurs sur le terrain, réduire le risque de contact frontal et de commotion cérébrale." La mise en place d'un cadre pour "l'activité de rugby par âge au cours de l'été, pour permettre la tenue d'une activité de contact appropriée" a également été approuvée.

La nouvelle hauteur du plaquage dans le rugby amateur anglais sera votée au 1er juillet 2023. RFU - RFU

Une pétition déjà lancée

Bien qu'elle se veuille bienveillante, la décision de la Fédération ne fait pas l'unanimité auprès du public amateur. Une pétition lancée en ligne récolte aujourd'hui près de 80 000 signatures, sur les 150 000 attendues pour empêcher le vote des modifications : "Abaisser la hauteur du plaquage ferait du rugby un spectacle farfelu à regarder. Ne pas permettre aux joueurs de se baisser avant de recevoir un contact est aussi une décision folle quand on sait que ce n'est pas seulement un jeu de vitesse, mais aussi de puissance !", écrit Ed Barlett, ancien joueur et auteur de la pétition. "Et puis quoi ensuite ? les mêlées, les mauls... On ira jusqu'où pour tuer le jeu ?". Reste à voir si la Fédération anglaise prendra en compte les réclamations du monde amateur.